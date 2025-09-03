ONE DAY TRIP น้ำตกห้วยไผ่ อช.ภูเรือ
รางวัลแหล่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา “เนตรนภา งามเนตร” หัวหน้าเกล้า หญิงแกร่งแห่งอุทยานแห่งชาติภูเรือ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ 2568
จาก “ผู้ว่าฯชัยพจน์ จรูญพงศ์” ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หลังจาก กิจกรรม “ONE DAY TRIP น้ำตกห้วยไผ่” ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินผลจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าเกล้า เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า อช.ภูเรือ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมาตรฐานการประเมินผลจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรม และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจให้แก่นักท่องเที่ยว
“ONE DAY TRIP น้ำตกห้วยไผ่ เป็นกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติแบบไปเช้า-เย็นกลับ จัดขึ้นในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศ ควบคู่กับการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นความพร้อมและศักยภาพของอุทยานฯภูเรือ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของอุทยานแห่งชาติภูเรือ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาท ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน” หัวหน้า อุทยานฯภูเรือกล่าว
สำหรับ น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกขนาดกลาง แต่ถือเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในอุทยานฯภูเรือ และมีความสวยงามเป็นพิเศษ มีลักษณะน้ำตกเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไปเป็นชั้น จนถึงตัวแอ่งน้ำด้านล่าง มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างกว่า 10 เมตร มีสายน้ำใสไหลลงมาจากยอดภูเรือผ่านชั้นหินและลานหินขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยพรรณไม้ป่าที่เขียวขจีน้ำตกห้วยไผ่สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ (ที่ทำการอุทยานฯ) ประมาณ 2.8 กิโลเมตร โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก รวมทั้งตลอดเส้นทางในแนวน้ำตก ยังมีพืชพันธุ์ธรรมชาติสร้างความสดชื่น ความประทับใจและความสุขแก่ผู้มาเยือน
ยิ่งกว่านั้น ยังมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราว สอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินด้วย