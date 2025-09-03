ภูมิภาค

ONE DAY TRIP น้ำตกห้วยไผ่ อช.ภูเรือ รางวัลแหล่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร

รางวัลแหล่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา “เนตรนภา งามเนตร” หัวหน้าเกล้า หญิงแกร่งแห่งอุทยานแห่งชาติภูเรือ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ 2568

จาก “ผู้ว่าฯชัยพจน์ จรูญพงศ์” ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หลังจาก กิจกรรม “ONE DAY TRIP น้ำตกห้วยไผ่” ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินผลจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าเกล้า เนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า อช.ภูเรือ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมาตรฐานการประเมินผลจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรม และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจให้แก่นักท่องเที่ยว

“ONE DAY TRIP น้ำตกห้วยไผ่ เป็นกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติแบบไปเช้า-เย็นกลับ จัดขึ้นในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกปี ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศ ควบคู่กับการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นความพร้อมและศักยภาพของอุทยานฯภูเรือ ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของอุทยานแห่งชาติภูเรือ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาท ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผสมผสาน ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน” หัวหน้า อุทยานฯภูเรือกล่าว

สำหรับ น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกขนาดกลาง แต่ถือเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในอุทยานฯภูเรือ และมีความสวยงามเป็นพิเศษ มีลักษณะน้ำตกเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไปเป็นชั้น จนถึงตัวแอ่งน้ำด้านล่าง มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างกว่า 10 เมตร มีสายน้ำใสไหลลงมาจากยอดภูเรือผ่านชั้นหินและลานหินขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยพรรณไม้ป่าที่เขียวขจีน้ำตกห้วยไผ่สามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ (ที่ทำการอุทยานฯ) ประมาณ 2.8 กิโลเมตร โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก รวมทั้งตลอดเส้นทางในแนวน้ำตก ยังมีพืชพันธุ์ธรรมชาติสร้างความสดชื่น ความประทับใจและความสุขแก่ผู้มาเยือน

ยิ่งกว่านั้น ยังมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราว สอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินด้วย

