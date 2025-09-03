เขื่อนเจ้าพระยา ระบายแตะ 1,500 ลบ.ม. เตือนท้ายเขื่อนน้ำขึ้นอีก 30 ซม.
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 1,808ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเริ่มยกตัวขึ้น วัดได้15.02ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับการระบายน้ำจากเดิม 1,350ลบ.ม./วิเป็น ขึ้นไปที่อัตรา 1,450ลบ.ม./วิ และมีแผนจะปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปถึงเกณฑ์ 1,500ลบ.ม./วิ ในช่วงว 1-2 วันนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากฝนที่ตกหนักทางตอนบนของประเทศ โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนล่าสุดยกตัวขึ้น10ซ.ม.ในรอบ24ชม. วัดได้ 12.91 ม.รทก.
โดยทางราชการย้ำเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน ใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะเริ่มยกตัวขึ้นหลังจากนี้ 10-30 ซ.ม. ใน 24 ชม. และควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
พร้อมทั้งประกาศห้ามชาวเรือประมง ไม่ให้เข้าไปหาปลาบริเวณหน้าบานระบายน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่อันตรายซึ่งมีเรือล่มและคนเรือเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา