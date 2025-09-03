ที่แรกของไทย แพทย์ มน. เปิดตัวเทคโนโลยีพิมพ์ไทเทเนียม 3D รักษา ‘ปากแหว่งเพดานโหว่’

ทีมแพทย์ศูนย์พัฒนลักษณ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัวเทคโนโลยีการพิมพ์ไทเทเนียมสามมิติ ออกแบบเฉพาะบุคคล รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แห่งแรกของประเทศ ย้ำปัจจัยความสำเร็จจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน ร่วมสนับสนุนการศึกษาวิจัย จนสามารถรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่สำเร็จจนมั่นใจในการรักษาต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กันยายน นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าว คืนรอยยิ้ม คืนคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไทเทเนียมสามมิติ ออกแบบเฉพาะบุคคล (Patient-specific 3D-printed titanium surgical guides and implants) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ศูนย์พัฒนลักษณ์ ชั้น 2 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมี นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ผศ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เมติคูลี่ จำกัด และผู้แทนจาก อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนลักษณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวว่า ที่มาของการจัดการแถลงข่าววันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมการรักษา โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ไทเทเนียมสามมิติ ออกแบบเฉพาะบุคคล มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ซึ่งถือเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงความร่วมมือของทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการรักษาอย่างครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังการสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนลักษณ์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งศูนย์พัฒนลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามใหม่แก่ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า “ศูนย์พัฒนลักษณ์” ซึ่งหมายถึง “ศูนย์ซึ่งเสริมสร้างลักษณะอันเจริญ” และวันนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จอีกก้าวในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ไทเทเนียมสามมิติ ออกแบบเฉพาะบุคคล เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
สำหรับการ ผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร (Orthognathic surgery) ที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดย ทีมนักวิจัยจากศูนย์พัฒนลักษณ์ ม.นเรศวร ร่วมกับบริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งได้นำมาใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหวในช่วงวัยผู้ใหญ่ โดยปรับโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ร่วมกับ การใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบเคลื่อนย้ายได้โมบีสแกน (MobiiScan) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อปรับโครงสร้างกระดูกใบหน้าให้กลับมาเป็นปกติทั้งในด้านการทำงานและความสวยงามสู่คุณภาพชีวิตใหม่
ในงานแถลงข่าว ทางศูนย์พัฒนลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เชิญ นายพศิน ท้าวเงิน อายุ 21 ปี ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมมาร่วมแถลงข่าวเพื่อเป็นการย้ำความสำเร็จวงการแพทย์ครั้งนี้ซึ่งนายพศินได้ กล่าวว่า ผมตัดสินใจว่าต้องทำการรักษาเมื่อตอนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เริ่มจากการจัดฟันที่คลินิกและคุณหมอก็แนะนำและส่งตัวมารักษาแบบเป็นระบบที่ศูนย์พัฒนลักษณ์ ทีมแพทย์ร่วมกันวางแผนการักษา พร้อมอธิบายอย่างละเอียดว่าผ่ากรามนะ เสริมคางด้วย
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ จึงไม่รู้สึกกังวล และผลที่ออกมาเหมือนกับการทำศัลยกรรมทำหล่อ รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดขัดขึ้นด้วย ถือเป็นอีกก้าวของความภาคภูมิใจของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สามารถยกระดับเทคโนโลยีให้เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยโรคปากแหวางเพดานโหว่ ครั้งแรกในประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ต่อไป