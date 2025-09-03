นอภ.ทองผาภูมิ สกัดแรงงานเถื่อนทะลักชายแดนกาญจน์ 2 วันรวบแล้ว 62 คน ยึดรถนำพา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาในเขตพื้นที่อ.ทองผาภูมิ จึงสั่งการให้ นายวัลลภ จินดา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอทองผาภูมิ นำกำลังเจ้าหน้าที่ อส.อ.ทองผาภูมิ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.ที่135 ออกหาข่าวพร้อมลาดตระเวนไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อสกัดจับ
จนกระทั่งเวลา 05.30 น. พบรถยนต์กระบะต้องสงสัย 2 คัน ขับตามกันมาจากทางด้านอ.สังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าตัวอ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น เมื่อคนขับเห็นเจ้าหน้าที่จึงเร่งเครื่องหลบหนีไปทางด้านบ้านกุยมั่ง หมู่ที่6 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ชุดติดตามจึงประสานไปยังกำนันต.หินดาด ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุยมั่ง หมู่ 6 ตำบลหินดาด ช่วยกันสกัด สุดท้ายคนขับรถยนต์กระบะทั้ง 2 คันรู้ตัวว่าหนีไม่รอดจึงจอดรถพยายามหนี แต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้ทั้ง 2 คน คือนายซอ โม มิ ไม่มีนามสกุล ชาวเมียนมา อายุ 40 ปี และนายวิน ทุน อ่อง ไม่มีนามสกุล ชาวเมียนมา อายุ 26 ปี
จากการตรวจค้นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียนราชบุรี ที่มีนายซอมิโอ เป็นคนขับ พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารและนอนซ่อนตัวอยู่กระบะท้าย 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน ส่วนรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก หมายเลขทะเบียน นครปฐม มีนายวิน ทุน อ่อง เป็นคนขับพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอยู่ภายใน 9 คนเป็นชาย 8 คน หญิง 1 คน รวม 16 คน ทั้ง 16 คนไม่มีเอกสารมาแสดง เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดอายัดรถยนต์กระบะพร้อมควบคุมตัวคนขับและกลุ่มแรงงานจำนวนดังกล่าว ไปที่ สภ.ทองผาภูมิ
หลังจากผู้ต้องหารับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายซอ โม มิ และ นายวิน ทุน อ่อง พร้อมแรงงานทั้ง 16 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 20.00 น. วันที่ 2 กันยายน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขละบุรี ประกอบด้วย นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ร.29/รอง ผบก.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.134 และเจ้าหน้าที่ ตม.กาญจนบุรี จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ขณะโดยสารมากับรถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร ได้ที่บริเวณทางขึ้นบ่อขยะ หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 38 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 17 คน และนอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง 9 ขวบถึง 17 ปี ที่เป็นบุตรของแรงงานอีก 5 คน รวมทั้งหมด 43 คน
นอกจากนี้ช่วงเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดักซุ่มจับกุมแรงงานต่างด้าวเป็นชายชาวเมียนมา ขณะลักลอบเดินลัดเลาะไปตามชายเพื่อหลบด่านตรวจน้ำเกิ๊ก แล้วมารอขึ้นรถบริเวณชายป่าด้านหลังเกษตรพื้นที่สูง หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรีได้ 3 คน เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต