ผู้ว่าฯสุโขทัย แต่งชุดไทยประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ปี2568

ผู้ว่าสุโขทัย ชวนคณะผู้บริหารและส่วนราชการ ถือกระทง ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางฐิติพร ศิริโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นำทีมคณะผู้บริหารและส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกภาพประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและภรรยา ได้ภายภาพถือกระทงคู่กัน อีกทั้งยังได้ภายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ในอิริยาบทถือกระทงภายในอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทย หรือผ้าไทยเข้าร่วมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568