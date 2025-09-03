เมืองเพชรบูรณ์ เฝ้ารับมวลน้ำป่าสัก เตรียมความพร้อมบุคลากร-เครื่องจักร 24 ชม.
เมื่อเวลา 10.00 น. นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสัก ที่บริเวณวัดโบสถ์ชนะมาร ต.สะเดียง และช่วงผ่านพื้นที่ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่น้ำอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัย รองรับสถานการณ์ ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชม. และกำชับให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูง ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักปัจจุบันเริ่มเฉียดแนวตลิ่ง
นายสมพงษ์ กล่าวว่า มวลน้ำเข้าสู่เขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อคืนวันที่ 2 กันยายน ขณะนี้อยู่ที่ ต.ท่าพล โดยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง และยังไม่มีจุดไหนที่เอ่อทะลักออกมา ส่วนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน โดยเฉพาะ ต.ท่าพล จุดแรกรับมวลน้ำ ได้เตรียมวางกระสอบทราย โดยเฉพาะตามแนวตลิ่ง ป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้ามาท่วมในพื้นที่
“มั่นใจว่าหากไม่มีมวลน้ำเข้ามาเติม และไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติม เรามั่นใจจะผ่านสถานการณ์มวลน้ำก้อนนี้ไปได้ โดยเฉพาะการตั้งรับ อาทิ หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ต.ท่าพล ได้เสริมกระสอบทรายตามแนวตลิ่ง ที่เป็นจุดเสี่ยงตั้งแต่ช่วง 2 วันที่ผ่านมาแล้ว ส่วนตำบลอื่นๆ ต.ดงมูลเหล็ก และรอบๆ ต.สะเดียง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฯลฯ ตอนนี้มีความเตรียมพร้อมในการตั้งรับมวลน้ำก้อนนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
จากการประเมินเบื้องต้นมวลน้ำก้อนนี้อาจจะกระทบเพียงบางส่วน และมวลน้ำที่ไหลมาส่วนหนึ่งก็เอ่อกระจายออกท่วมหรือเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำไปบ้างแล้ว และไม่มีน้ำจากพื้นที่ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตัวเมืองเข้ามาสมทบ เหลือเพียงรับมือมวลน้ำแม่น้ำป่าสักเพียงด้านเดียว จึงมั่นใจว่า มวลน้ำก้อนนี้จะผ่านเมืองเพชรบูรณ์ ไม่สร้างความเสียหายหรือผลกระทบเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในอดีต ” นายสมพงษ์กล่าว