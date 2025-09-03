แม่ฮ่องสอนขนส่งถุงยังชีพทางเฮลิคอปเตอร์ พร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาล

แม่ฮ่องสอนขนส่งถุงยังชีพทางเฮลิคอปเตอร์ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านหนองเขียว พร้อมทั้งช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกมาส่งยังโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำนวยการขนส่งถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 132 ชุด เพื่อส่งความช่วยเหลือและกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านหนองเขียว หมู่ 10 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ทำให้ถนนถูกตัดขาด ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อได้ จากอิทธิพลของพายุ คาจิกิ ที่ผ่านมา
โดยลำเลียงขนส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 โดยมีปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตชด.336 กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขนส่งถุงยังชีพ พร้อมนี้เฮลิคอปเตอร์ยังได้ช่วยเหลือ นำผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน เป็นหญิง 1 ราย ออกมาส่งต่อยังโรงพยาบาล ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเศษกระเบื้องบาดที่ขา
ขณะที้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดย ที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางชฎานุช มีเพียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุดปฎิบัติการบินทหารบก กองทัพภาคที่ 3 กองกำลังนเรศวร และกำลังพลจิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท โดยแสวงประโยชน์จากวงรอบการส่งกำลังบำรุงของหน่วย ในการขนย้ายถุงยังชีพของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 66 ชุดเพื่อส่งความช่วยเหลือและกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านหนองเขียว หมู่ 10 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ถนนถูกตัดขาด ไฟฟ้า และสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อได้ จากอิทธิพลของพายุ คาจิกิ ที่ผ่านมา