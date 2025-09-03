ครู-น.ร. อ.เสนา เร่งขนโต๊ะ-เก้าอี้ หนีน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเป็น 1,500 ลบ.ม./วินาที
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำน้อยและคลองสาขาที่รับน้ำจากเจ้าพระยามีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย จนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้าน ถนนทางเข้าชุมชน โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล และ อ.บางไทร ซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ
ที่โรงเรียนวัดบางกระทิง ต.หัวเวียง อ.เสนา น้ำได้เอ่อเข้าท่วมโรงอาหาร โรงเก็บของ และห้องเรียนเด็กเล็ก ครูและนักเรียนจึงต้องช่วยกันขนโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนขึ้นไปเก็บบนชั้น 2 เพื่อป้องกันความเสียหาย พร้อมทั้งถอดบานประตูทุกห้องที่ถูกน้ำท่วม โดยโรงเรียนได้ออกแบบประตูแบบ “น็อกดาวน์” สามารถถอดเก็บได้ทันทีเมื่อเกิดน้ำหลาก และนำกลับมาติดตั้งใหม่ได้หลังน้ำลด
นายไกรสร หงส์เวียงจันทน์ ครูโรงเรียนวัดบางกระทิง กล่าวว่า ขอฝากเตือนผู้ปกครองและนักเรียนให้ระมัดระวัง เนื่องจากในพื้นที่มีปลิงชุกชุมมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากลงน้ำ
นอกจากโรงเรียนแล้ว ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยนางขันทอง ศรีนางแย้ม อายุ 85 ปี ชาวหมู่ 4 ต.หัวเวียง เล่าว่า บ้านถูกน้ำท่วมใต้ถุน และยังเดือดร้อนจากน้ำขังที่ผสมกับวัชพืชจนเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งมูลนกปากห่างที่ทำรังอยู่บนกอไผ่ตกลงมากับน้ำ ยิ่งทำให้กลางคืนแทบไม่สามารถนอนหลับได้
ทั้งนี้ ในพื้นที่ ต.หัวเวียง และ ต.บ้านกระทุ่ม มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมใต้ถุนแล้วกว่า 1,137 ครัวเรือน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง