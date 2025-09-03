ผู้ว่าสระแก้ว ส่งหนังสือ ผู้ว่าบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย จี้ ย้ายชาวเขมร รุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว 

ผู้ว่าสระแก้ว ส่งหนังสือ ผู้ว่าบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย จี้ ย้ายชาวเขมร ที่รุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวท.สระแก้ว เผยแพร่ แถลงการณ์จังหวัดสระแก้ว ระบุว่า
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย ได้ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการย้ายราษฎรกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ความว่า “พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีราษฎรกัมพูชา รุกล้ำเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยและเป็นพื้นพื้นที่นอกพื้นที่อ้างสิทธิตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย – กัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2543 (MO43) ซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ ราชอาณาจักรไทยจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราษฎรกัมพูชาที่รุกล้ำ ดังนี้
1.พื้นที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (หลักเขตที่ 46-47) จำนวนประมาณ 64 ไร่ โดยมีราษฎรกัมพูชามาปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำ จำนวนประมาณ 135 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้จึงเป็นการละเมิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ดังนี้ (1) การบุกรุกพื้นที่ทำไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี และ (2) การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11 มาตรา 62 และมาตรา 81
2.พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (หลักเขตที่ 42-43) จำนวนประมาณ ณ 20 ไร่ โดยมีราษฎรกัมพูชามาปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำจำนวนประมาณ 35 ครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นการละเมิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ดังนี้ (1.) การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี และ (2) การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11 มาตรา 62 และมาตรา 81
ในการนี้ จังหวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ให้พิจารณาดำเนินการย้ายราษฎรกัมพู ชาที่รุกล้ำออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน และพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากราษฎรกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี (2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 และมาตรา 33 และ (3) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11 มาตรา 62 และมาตรา 81 ต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกผลการสำรวจร่วม ไทย – กyมพูชา ในการค้นหาสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ 46 และหลักเขตแดน ที่ 47 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผลการประชุมวิสามัญคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ระหว่างไทยและกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และผลการหารือของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Cormittee : RBC) สมัยวิสามัญ ระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 แห่งราชอาณาจักรไทยและภูมิภาคทหารที่ 5 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568