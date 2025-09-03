ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำคุก 2 ผู้ก่อเหตุวางระเบิด-ซุ่มยิงที่ปัตตานี ปี 66

ศาลอุทธรณ์พิพากษา จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก 33 ปี 4 เดือน 2 ผู้ก่อเหตุระเบิด-ซุ่มยิงบริเวณหน้าเทศบาลตำบลยะรัง จ.ปัตตุานี เมื่อปี 66
จากกรณีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต นายอัตฟาน บือแนจือปอ และ จำคุก 33 ปี 4 เดือน นายมูฮำหมัด ฮารี กรณีก่อเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงบริเวณหน้าเทศบาลตำบลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่ง 1 ในผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหนูน้อยวัยเพียง 3 ขวบ ถูกสะเก็ดระเบิดฝังอยู่บริเวณปอด เหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากกระแสการต่อต้านความรุนแรงและการช่วยกันแจ้งเบาะแสของชาวบ้านในพื้นที่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 68 ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้น จำคุกตลอดชีวิต นายอัตฟาล บือแนจือปอ และสั่งจำคุก 33 ปี 4 เดือน นายมูฮำหมัด ฮำรี ความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน สนับสนุนการก่อการร้าย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนมาก
ผลจากคำพิพากษา เป็นไปตามพยานหลักฐาน และลักษณะฐานความผิด การยอมรับสารภาพของจำเลยและเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมุ่งบังคับใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบ รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุม ทั้งยังได้ติดตามผลการดำเนินกานอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติทุกขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมายด้วยความระมัดระวัง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป