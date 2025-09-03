หล่มสักอ่วม พบร่างหนุ่ม19 ถูกกระแสน้ำพัดจมหาย หลังพายเรือออกหาปลา
วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมกู้ชีพกู้ภัยสว่างมงคล ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีผู้จมน้ำสูญหาย ที่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จึงระดมทีมค้นหา กระทั่งต่อมาเพจ หน่วยกู้ภัย สว่างมงคลศรัทธาธรรมสถาน เพชรบูรณ์ ได้โพสต์แจ้งเมื่อเวลา 15.40 น. โดยขอบคุณทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสว่างมงคลและสว่างแก่งค้อ ที่ทุ่มเทค้นหามากว่า 7 ชั่วโมง แม้ผลลัพธ์จะเต็มไปด้วยความเศร้า แต่ความตั้งใจของทุกคนมีค่ามากจริงๆ
โดยโพสต์ดังกล่าวยังขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้วายชนม์ และขอส่งกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ นอกจากนี้เพจดังกล่าวยังโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆ ขณะทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำติดอยู่กับสวะต้นหญ้า บริเวณใต้ต้นมะพร้าว ที่มีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 19 ปี โดยพายเรือออกมาหาปลา ตั้งแต่คืนวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นกระแสน้ำกำลังท่วมหนัก เข้าใจว่าคงถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงพัดทำให้เรือล่ม จนร่างจมน้ำไปกับสายน้ำ ซึ่งญาติขอให้ทีมกู้ภัยช่วยค้นหาศพ
“กระทั่งทางทีมกู้ภัยสามารถค้นพบศพชายรายนี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างรอรายงานเป็นทางการอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต” นายภาคภูมิกล่าว