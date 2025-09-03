สลด น.ร.หญิงวัย 15 ถูกรุ่นพี่ทำร้าย ต้นเหตุแค่ส่องโปรไฟล์ TikTok ตร.เร่งติดตามมือแทง
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง พ.ต.อ.สุภัทร ขุนนุ้ย ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในสวนสาธารณะหน้าวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุ พบกองเลือดหลายกองหยดเป็นทางยาวบนสนามหญ้า ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงไปก่อนหน้าแล้ว ทราบชื่อคือ น.ส.อารยา (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่แขนขวาลึกประมาณ 3 ซม. มีแผลฟกช้ำหลายแห่งทั่วร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้าและลำตัว ล่าสุดอาการปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้ว
สอบถามเพื่อนคนเจ็บทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ น.ส.อารยา พร้อมเพื่อนอีกสองคน ได้ขี่รถจักรยานยนต์มานั่งเล่นที่สวนสาธารณะหลังเลิกเรียน ระหว่างนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี เกือบ 10 คน ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดใกล้ ๆ จากนั้นหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีซึ่งเป็นรุ่นพี่ ได้เรียกน.ส.อารยาไปพูดคุยเรื่องความขัดแย้ง
ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากกลุ่มคู่กรณี ไม่พอใจที่น.ส.อารยาเข้าไปส่องโปรไฟล์ TikTok และมีการด่าทอกันผ่านแชต จนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมาเจอกัน และได้มีการพูดคุยเจรจา แต่ไม่เป็นผล ทำให้เกิดการโต้เถียงและตบตีกันชุลมุน ระหว่างนั้นหนึ่งในกลุ่มคู่อริได้ชักมีดจ้วงแทงเข้าที่แขนขวาของน.ส.อารยาจนเลือดอาบ ก่อนที่เพื่อนทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาห้ามและแยกย้ายกันไป
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นสามารถ ถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะชุลมุนไว้ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญเพื่อนของผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองพัทลุง พร้อมทั้งตรวจสอบคลิปและพยานแวดล้อม ล่าสุด ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป