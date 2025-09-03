ลูกสาวน้ำตาตก พ่อบวชพระ ส่งเงินฌาปนกิจนาน 27 ปี มรณภาพกลับไม่ได้เงิน ผู้ใหญ่บ้านอ้างผิดระเบียบ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน หญิงรายหนึ่งได้โพสต์ภาพตัวถือภาพพระลงเฟซบุ๊ก ของตัวเองเขียนข้อความรุบุว่า”ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหนูจะทวงยุติธรรมให้หลวงตาเอง เงินทุกบาทของหลวงตาหนูจะเอามาให้ได้คืนทุกบาท”
จากการตรวจสอบพบว่าผู้โพสต์ คือ นางเกศรารินทร์ อายุ 52 ปี โดยนางเกศรารินทร์ เล่าถึงสาเหตุที่โพสต์ว่า ภาพดังกล่าวเป็นวันจัดงานวันฌาปนกิจศพของ พระสัมฤทธิ์ สุชาโต อายุ 80 ปี พระลูกวัด วัดแห่งหนึ่ง ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ พ่อของตัวเองเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสาม 6 ปี มรณภาพไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา
สาเหตุที่โพสต์เพราะคับแค้นใจ ที่พ่อของตัวเองมรณภาพแล้ว ไม่ได้เงินฌาปนกิจหมู่บ้านจำนวนเงิน 10,800 บาท ทั้งที่พ่อเป็นสมาชิกมาตั้งเริ่มก่อตั้งคือปี 2541 และจ่ายเงินสมทบทุกครั้งที่มีคนมาเก็บ แต่ผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าสาเหตุที่ไม่ได้เพราะพ่อได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่วัดแล้วผิดระเบียบหมู่บ้าน
ตนเองก็พยายามทักท้วงอธิบายว่าสาเหตุที่พ่อจำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านเพราะเป็นพระจะต้องย้ายเข้าวัด แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจไม่ยอมจ่ายเงินให้ตน ถึงแม้จะอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่าของที่มาจัดงานศพก็ตาม
นางเกศรารินทร์ เล่าอีกว่าตอนเผาพ่อ ศพพ่อไม่ไหม้สัปเหร่อต้องหาฟืนมาเผาเพิ่มพวกตนลูกหลานต้องบอกพ่อต่อหน้าไฟว่า”ไม่ต้องเป็นห่วง”เงินฌาปนกิจศพลูกหลานจะเอาให้จนได้ หลังจากนั้นศพพ่อก็ไหม้
นางเกศรารินทร์ เล่าทั้งน้ำตาอีก ว่า พ่อจ่ายเงินสมทบหมู่บ้านทุกศพที่มีคนมาเก็บที่บ้าน จำได้ว่าพ่อเริ่มจ่ายเงินสมทบครั้งแรกศพละ 20 บาท มาจนถึงปัจจุบันศพละ 100 บาท กรณีผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าผิดระเบียบนั้นตนแปลกใจมาก ที่ว่าถ้าผิดระเบียบทำไมต้องส่งคนมาเก็บทุกศพหากมีชาวบ้านในหมู่บ้านเสียชีวิต ยอมรับว่าเสียใจมาก เงินจำนวนนี้ถึงแม้ไม่มากมาย แต่เป็นเงินก้อนจำเป็นสำหรับครอบครัวที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าของมาจัดงานศพ
สอบถาม นางสาวบุญเลิศ อุปภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสาม ต.เมืองฝ้าย กฎระเบียบต่างๆตนไม่ได้ตั้งขึ้นเอง แต่คณะกรรมการรุ่นนั้นเป็นคนตั้ง ยอมรับว่าเก็บเงินสมทบจากหลวงพ่อทุกรอบที่มีชาวบ้านเสียชีวิต แต่คนเก็บอาจจะงงหรือไม่รู้ก็ได้จึงได้เก็บมาต่อเนื่อง
มาทราบว่าหลวงพ่อที่มรณภาพได้ย้ายทะเบียนบ้านไปแล้วซึ่งผิดระเบียบของหมู่บ้าน ตอนนี้อยากให้ลูกสาวของหลวงพ่อ หาหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าแบบนี้อนุโลมได้ ตนก็จะเก็บให้ แต่ไม่มีหลักฐานก็จะเดินเรี่ยไรชาวบ้านให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่