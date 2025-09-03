สลด สามีหายตัวนาน 3 ปี พบอีกทีเป็นโครงกระดูก อยู่ในบ่อเกรอะหลังบ้าน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา ความคืบหน้ากรณี ภรรยาชาว อ.หนองบุญมาก ตามหาสามีที่หายตัวไปนานกว่า 3 ปี มาพบอีกที เหลือแต่โครงกระดูกอยู่ในบ่อเกรอะหลังบ้าน
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงไปยังบ้านของนายเสิง (สงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี ผู้เสียชีวิต พบว่า มีชาวบ้านในหมู่บ้านแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกับนางทวี (สงวนนามสกุล) ภรรยาของผู้ต่าย ก่อนที่นางทวีจะพาชาวบ้านและผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ขุดเจอโครงกระดูกของนายเสิง ซึ่งเป็นบ่อเกรอะอยู่หลังบ้าน
บ่อดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตรและลึก 1.5 เมตร โดยบริเวณนั้นมีโอ่งน้ำ และด้านหลังที่ติดกันเป็นไร่ข้าวโพด ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีหญ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมด จึงเป็นเหตุให้นางทวีไม่ได้เดินมาดูหลังบ้านในช่วงที่นายเสิงหายตัวไป จนกระทั่งนางทวีมาถางหญ้าออกเพื่อจะทำความสะอาดบ่อเกรอะ เนื่องจากจะทำห้องน้ำไว้ให้ลูกชายอีกห้องแล้วมาขุดพบโครงกระดูกของนายเสิงในที่สุด
นอกจากนี้ นางทวียังพาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณเตียงนอนของนายเสิงที่อยู่ในสภาพผุพัง เนื่องจากไม่ได้ใช้มานานกว่า 3 ปี พร้อมกับเปิดตู้เสื้อผ้าที่เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี เผื่อสักวันนายเสิงจะกลับมา
นางทวี กล่าวว่า ตนไม่ติดใจสาเหตุการตายของนายเสิง เนื่องจากนายเสิงเป็นคนชอบดื่มเหล้า ทำให้วันเกิดเหตุ อาจจะเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในบ่อเกรอะ เพราะกิจวัตรประจำวันของนายเสิงมักจะเดินไปดูรางน้ำหลังบ้านเพื่อรองน้ำฝนใส่โอ่ง และมักจะไปตักบ่อเกรอะอยู่เป็นประจำเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งสิ่งที่ทำให้ตนมั่นใจว่าเป็นโครงกระดูกของนายเสิง คือ เสื้อเชิ้ตสีเหลืองที่พบในบ่อเกรอะ เป็นเสื้อที่นายเสิงใส่อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ภายในบ่อเกรอะยังพบกางเกงในอีกหนึ่งตัวด้วย ซึ่งนายเสิงมักจะแต่งกายอย่างนี้อยู่เป็นประจำเวลาอยู่บ้าน
นางทวี กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตนตามหาตัวนายเสิงมาโดยตลอด ไปทุกที่ที่มีชาวบ้านอ้างว่าเห็นตัวนายเสิง ใช้เวลาค้นหาอยู่นาน จนกระทั่งกำนันภายในหมู่บ้าน บอกให้ตนไปแจ้งความตนจึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ ระยะเวลา 3 ปี ตนคิดถึงในเสิงตลอด มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยฝันเห็นในเสิงมาหาที่บ้าน มายืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่พูดอะไร ตนก็นำเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้กับชาวบ้านฟัง ซึ่งชาวบ้านบอกว่า การที่ฝันเห็นในลักษณะนี้ ส่วนมากผู้ที่มาอยู่ในฝันนั้นจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่ตนก็ไม่เชื่อและยังคงมีความหวังว่าในเสิงจะกลับมา จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตนและเพื่อนบ้านได้เข้าไปทำความสะอาดบ่อเกรอะ และทำความสะอาดห้องน้ำอีกห้องหนึ่งที่นายเสิงใช้อยู่เป็นประจำ แต่พอนายเสิงไม่อยู่จึงไม่ได้ใช้มานาน ซึ่งในระหว่างที่ขุดทรายออกจากบ่อเกรอะก็ได้พบโครงกระดูก
ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นโครงกระดูกของคน จนกระทั่งเริ่มขุดไปเรื่อยๆ ก็เจออีกหลายชิ้นส่วน จนเริ่มเอะใจว่าอาจจะเป็นโครงกระดูกของคน จึงพูดแซวเล่นกับเพื่อนบ้านว่า จะเป็นกระดูกของนายเสิงหรือเปล่า จนขุดเจอเสื้อผ้าอยู่ในบ่อเกรอะด้วย ทำให้ตนเริ่มมั่นใจว่าเป็นเสื้อของนายเสิง อีกทั้งเพื่อนบ้านได้ขุดเจอชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะ จึงทำให้มั่นใจว่า น่าจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกของนายเสิงอย่างแน่นอน ซึ่งพอได้เห็นดังนั้น ตนก็ร้องไห้แต่ก็ยังขุดนำชิ้นส่วนกระดูกขึ้นมาจนหมด พร้อมกับแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
นางทวี กล่าวอีกว่า ส่วนสาเหตุที่ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครสังเกตหรือสงสัย เพราะบริเวณดังกล่าวมีหญ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมด ประกอบกับนายเสิงชอบทำปุ๋ยหมัก จึงทำให้ไม่ได้กลิ่นศพ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกลิ่นจากปุ๋ยหมักที่นายเสิงได้หมักเอาไว้บริเวณหลังบ้าน ทำให้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตหรือสงสัย กระทั่งจะมาทำห้องน้ำให้ลูกชายจึงได้รู้ความจริง ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำดีเอ็นเอจากลูกสาวไปตรวจเทียบว่า มีดีเอ็นเอเข้ากับโครงกระดูกที่พบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่ากระดูกที่พบนั้นเป็นของนายเสิงอย่างแน่นอน หลังจากนี้ก็รอผลตรวจดีเอ็นเอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อที่จะได้นำกระดูกของนายเสิงมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป