บรรทุกพ่วง10ล้อ พุ่งชนสาวขี่จยย.ติดใต้ท้องดับสลด คนขับพ่วงแจงไม่ได้ฝ่าไฟแดงแต่ฝ่าไฟเหลือง

บรรทุกพ่วง10ล้อ พุ่งชนจยย.ติดใต้ท้องรถ สาวขี่มอเตอร์ไซค์ดับสลด คนขับแจงไม่ได้ฝ่าไฟแดงแต่ฝ่าไฟเหลือง
วันที่ 3 กันยายน เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ร.ต.ท ณธกร เดโชกิจธวัช รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ชนกับรถจักรยานยนต์ บนถนนสาย 226 เส้นลำปลายมาศ – สุรินทร์ บริเวณ 4 แยกสัญญาณไฟจราจรกระสัง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง ยี่ห้ออีซูซุ จอดอยู่กลางสี่แยกในสภาพคล่อมเกาะกลางถนน ใต้ท้องรถบรรทุก พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า สีเขียว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพพังยับเยิน
และพบร่างของ น.ส.ปนัดดา การเพียร อายุ 33 ปีคนขับรถจักรยานยนต์ นอนหมดสติอยู่ใต้ท้องรถตามร่างกายมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้แม่แรงยกคานหน้ารถบรรทุกพ่วงเพื่อนำร่างคนเจ็บออกมาทำการ CPR ก่อนนำตัวส่งไปโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบถามนายสุรจิตร์ อายุ 29 ปี คนขับรถพ่วง เล่าว่าขับรถมาจากทางเขากระโดง เพื่อที่จะไปรับแกลบที่โรงสี แห่งหนึ่งใน อ.ลำปลายมาศ เมื่อมาถึงใกล้ 4 แยกสัญญาณไฟจราจรจังหวะนั้นเป็นไฟเหลือง ตนเองพยายามเร่งเครื่องให้พ้น แต่ไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามพุ่งออกมาตัดหน้ารถบรรทุกได้อย่างแรง จึงพยายามเบรกแต่เอาไม่อยู่
ขณะที่นายสุเทพ อายุ 52 ปี คนเห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงนั้นตนเองติดไฟแดงอยู่เห็นรถบรรทุกพ่วงวิ่งฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็วก่อนที่จะชนรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ออกมาเนื่องจากสัญญาณไฟเขียว