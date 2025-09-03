เจ้าของ เล่านาทีไฟไหม้โรงงานคัดแยกของเก่า วอดทั้งหลัง คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เจ้าของ เล่านาทีไฟไหม้โรงงานคัดแยกของเก่าวอดทั้งหลัง คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปทุมธานี ร.ต.ท.ชาญวิทย์ ชัญถาวร รองสว.สอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่า ซอยเอราวัณ22 ม.12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงจำนวน 4 คัน หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งไปยังที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านรับซื้อของเก่าปลูกสร้างบนเนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงสร้างไม้หลังคาสังกะสี ภายในเก็บวัตถุดิบจำพวกพาเลทไม้ พาเลทพลาสติก และถุงพลาสติกจำนวนมาก ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง และลุกลามอย่างรวดเร็วจนเต็มพื้นที่ เนื่องจากวัสดุด้านในนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังร้านรับซื้อของเก่าข้างเคียง พร้อมประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากอบต.คลองสาม เทศบาลเมืองบึงยี่โถรุดมาที่เกิดเหตุ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้น ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่วัสดุภายในเสียหายทั้งหมด รถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็กซ์ แบบสี่ประตู 1 คัน ได้รับความเสียหาย
นายวุฒิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใดทำงานอยู่ ตนเองออกไปตลาด เมื่อขับรถกลับมาก็พบว่าเพลิงไหม้ร้านของตนเองอย่างรุนแรงแล้ว วัสดุด้านในเป็นจำพวกไม้พาเลท ไฟเบอร์กลาส พลาสติก โดยส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ตนเองไปซื้อมาจากด้านนอก และนำมาคัดแยกเพื่อรอจำหน่าย เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ทางด้าน ร.ต.ท.ชาญวิทย์ ชัญถาวร รองสว.สอบสวนสภ.คลองหลวง ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคล และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป