ชัยภูมิแจ้งงดใช้ถนนสายหนองบัวบาน น้ำท่วมสูง 50 ซม. ระยะทางเกือบ 1 กม.

ชัยภูมิแจ้งงดใช้เส้นทางสายหนองบัวบาน เหตุน้ำท่วมสูง 50 ซม. ระยะทางเกือบกิโลเมตร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุคาจิกิ และพายุหนองฟ้าได้สลายตัวลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่ยังทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่รอยต่อภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งหลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่รอยต่อของภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงตามเทือกเขาเพชรบูรณ์ ผ่านลงมาทางอำเภอหล่มสักที่มีพื้นที่รอยต่อติดกับ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ยังทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาบางส่วนเข้ามาท่วมพื้นที่จ.ชัยภูมิ ที่จุดบริเวณบ้านห้วยแล้ง ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทำให้พื้นที่การเกษตรทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวยังสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
ล่าสุดยังมีปริมาณน้ำป่าหลากลงมาในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากในเขต อ.คอนสาร และพื้นที่รอยต่อจุดผ่านที่ อ.ภูเขียว-บ้านแท่น แล้ว ในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง ในเขต ต.นางแดด จุดใกล้ต้นกำเนิดแม่น้ำชี(ซี) ยังมีน้ำป่าหลากลงมาจากเทือกเขาภูเขียวด้วย ซึ่งเกิดจากฝนตกสะสมลงมาต่อเนื่องหลายวันและได้พัดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่ลงมาเข้าท่วมสะพานทางน้ำไหลผ่านและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านในพื้นที่ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ขยายวงกว้างในวันนี้เพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กว่า 5 หมู่บ้านแล้ว และมีแนวโน้มว่าระดับน้ำป่าจะหลากลงมาท่วมสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำที่จะรับมวลน้ำชีไหลผ่านมามาในพื้นที่เขต บ้านเขว้า อ.จัตุรัส ที่ขณะนี้ในจุดเส้นทางน้ำชีไหลผ่าน ประกอบกับน้ำในบึงละหานล้นทะลักออกมา ทำให้หลากเข้าท่วมสะพานบ้านหนองคู หมู่ 6 ช่วงประตูระบายน้ำคลองยายแก้ว ที่หลากเข้าท่วมถนนสายหลักสาย ต.หนองบัวบาน-โนนจาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็นระยะทางยาวเกือบ 1 กิโลเมตร น้ำท่วมสูงกว่า 50-60 ซม. และมีทีท่าว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่อง รถเล็กทุกประเภทไม่สามารถผ่านได้ ทางอำเภอจัตุรัส จึงแจ้งเตือนประชาชนควรเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น รวมทั้งขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ขยายวงกว้างหลายร้อยไร่อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดวันนี้ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ