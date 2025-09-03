ชนแล้วหนี เก๋งเสยท้ายกระบะ พุ่งข้ามเลน ชนจยย. ผัวดับ เมียสาหัส
เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ ร.ต.อ.นิยม ท่วมไธสง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน รับแจ้งมีรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ บนถนน 4 เลน สาย 219 เส้นบุรีรัมย์ – สตึก ตรงข้ามบริษัทคอนกรีตแห่งหนึ่งใน ต.บ้านด่าน ฝั่งขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านด่าน และกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านด่าน
ที่เกิดเหตุ พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ทะเบียนบุรีรัมย์ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ลักษณะข้ามเกาะกลางถนนเข้าไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่มาอีกฝั่งหนึ่ง บริเวณท้ายรถกระบะพบศพนายทองสุข (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ชาวม.5 บ้านรุน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในสภาพร่างกายแหลกเหลว
และใกล้กันยังพบร่างนางสร้อย (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ภรรยาของนายทองสุข ซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านบริษัทคอนกรีตใกล้กับที่เกิดเหตุนอนหมดสติอยู่ข้างทาง เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบ้านด่าน ก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เนื่องจากตามร่างกายกระดูกหักหลายท่อน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน ทะเบียนบุรีรัมย์ สภาพพังยับเยิน ชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์แตกหักกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ
สอบถามนายภานุวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ชาว ม.1 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คนขับรถกระบะเล่าว่าตนเองขับรถจะไปดูงานรับเหมาในเขต อ.บ้านด่าน เมื่อมาถึงหน้าโรงงานคอนกรีต มีรถเก๋งพุ่งมาชนท้ายรถของตนก่อน จากนั้นรถกระบะตนเองจะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชน 2 สามีภรรยาที่ขับรถมาดังกล่าว ส่วนรถเก๋งคู่กรณีได้ขับหลบหนีไปทาง อ.บ้านด่าน
นายสุภรรษา (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี คนงานบริษัทคอนกรีตที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า เห็นนายทองสุขขับขี่จักรยานยนต์มารับภรรยา ซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัท ในช่วงนั้นเห็นกำลังจะยูเทริน์กลับรถเพื่อที่จะกลับบ้าน จู่ ๆ รถกระบะพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชน 2 สามีภรรยาจนร่างกระเด็นไปคนละทิศละทาง
ส่วนทางด้านคดี ทางตำรวจได้ทำการไล่กล้องวงจรปิดตามหารถเก๋งคันต้นเหตุเพื่อนำตัวคนขับมาสอบสวนต่อไป