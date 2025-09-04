น้ำเหนือจ่อเข้ากรุง เขื่อนเจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง

น้ำเหนือจ่อเข้ากรุง เขื่อนเจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง พยายามหน่วง ระบายที่ 1,500 ลบ.ม.
วันที่ 4 กันยายน ผู็สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ว่า ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 1,889ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเริ่มยกตัวขึ้น วัดได้15.09ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงการระบายน้ำไว้ที่อัตรา 1,500 ลบ.ม./วินาที ตามแผนการจัดการน้ำและมาตรการหน่วงน้ำของ สนทช. เพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากฝนที่ตกหนักทางตอนบนของประเทศ โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนล่าสุดยกตัวขึ้น20ซ.ม.ในรอบ24ชม. วัดได้ 13.08ม.รทก.
ทั้งนี้ทางราชการย้ำเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน ใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้นหลังจากนี้ 10-15ซ.ม. ใน24ชม. บ้านเรือนริมตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูง