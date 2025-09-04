น้ำน่านล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนริมสถานีรถไฟพิจิตกว่า 100 หลังคาเรือน
วันที่ 4 กันยายน นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวสุกัญญา ต้นทุน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร บริเวณสถานที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตรงข้ามวัดราชช้างขวัญ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ด้วยการวางถุง BigBag ตลอดแนวตลิ่งที่ถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนคอนกรีตที่เชื่อมต่อระหว่างเขตทศบาลเมืองพิจิตร เชื่อมต่อไปยังตำบลปากทาง และตำบลท่าฬ่อ ถูกน้ำกัดเซาะจนพื้นคอนกรีตทรุดตัวไหลลงไปในแม่น้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งชุมชน และบ้านเรือนในพื้นที่ตัวเมืองพิจิตร
นางสาวธนียา กล่าวว่า ต้องติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านต่อไปอีกเพราะเขื่อนสิริกิติ์จะเพิ่มอัตราการการพร่องน้ำในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้ เป็นวันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งจังหวัดพิจิตรเอง มีมวลน้ำสะสมจากอิทธิพลพายุฝนที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ประกอบกับมีแม่น้ำวังทอง คลองเนินกลุ่ม และลำคลองสาขาต่างๆที่รับมวลน้ำจากเขาเพชรบูรณ์ ไหลบ่าลงมาเพื่อลงสู่แม่น้ำน่าน โดยปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานีวัดระดับน้ำ ที่บ้านราชช้างขวัญ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร วัดได้ที่ 11 เมตร ถือว่าเป็นระดับน้ำน่านที่สูงสุดในรอบสิบปีของจังหวัดพิจิตร เป็นจุดวิกฤติทั้งนี้จะส่งผลให้แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตลอด 97 กิโลเมตร ในอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก
โดยได้กำชับท้องถิ่น ทั้ง อบต.และเทศบาล ให้เข้มข้นในการป้องกันขั้นสูงสุด ขอให้ประชาชนเร่งขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัย และเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำล้นตลิ่ง.1-2 วันนี้ ขณะที่เทศบาลเมืองพิจิตร ได้ระดมกำลัง ใช้กระสอบทรายแบบบิ๊กแบ็ก อุดประตูระบายน้ำ ป้องกันน้ำในแม่น้ำน่านไหลย้อนกลับเข้ามาท่วม ที่บริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนห้าธันวามหาราช
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตร หลังจากที่แม่น้ำน่านได้เพิ่มขึ้นจุดสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นและล้นตลิ่ง เข้าท่วมบริเวณชุมชนหลังสถานีรถไฟ ชาวบ้านเกือบ 100 หลังคาเรือนเริ่มได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนทางไปสถานีรถไฟ ถูกนำ้ท่วม ทำ ให้การเดินทาง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องใช้เส้นทางเข้าสถานีรถไฟเพื่อไปเรียนหนังสือและทำงาน หลายคนที่ขับรถจักรยานยนต์ฝ่าระดับน้ำที่สูง ทำให้เครื่องยนต์ดับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตร ในขณะนี้ต้องประสพปัญหานำท่วมทั้งแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม ล้นตลิ่ง และยังมีน้ำป่าที่ไหลมาจากจังหวัดพิษณุโลก เข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของชาวบ้านในหลายอำเภอ