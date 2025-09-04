ตร.พิสูจน์ลายนิ้วมือ หญิงถูกฆ่ายัดกระเป๋า ล่าตัว ‘ฆาตกร’ เร่งสอบคนเดียวกับเหตุสยองที่ระยองหรือไม่

ตำรวจพิสูจน์ หญิงถูกฆ่ายัดกระเป๋า ถ่วงดัมเบล 15 กก. ทิ้งอ่างเก็บน้ำ เร่งตรวจสอบลายนิ้วมือ
กรณีพบศพ หญิงสาว ยังไม่ทราบสัญชาติ ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง ใช้แผ่นดัมเบล น้ำหนักรวม 15 กก.ถ่วง แล้วนำไปโยนทิ้ง อ่างเก็บน้ำ ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ท้องที่ สภ.ห้วยใหญ่) โดยคาดว่าศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ 5 วัน ตามที่มีข่าวเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จาก พ.ต.ท.นิติภูมิ บุตรวงศ์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ เกี่ยวกับการคลี่คลายคดีฆ่าสาวเปลือยท่อนบนยัดกระเป๋าทิ้งอ่างเก็บน้ำ กำลังเดินทางเข้าไปที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อทำการให้เก็บรายละเอียดในร่างผู้เสียชีวิตมากที่สุด รวมทั้งการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิต เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขต 2 ที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่สามารถเก็บลายนิ้วมือพิสูจน์ได้ เพื่อจะได้ทราบว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหน และการเสียชีวิตว่าเสียชีวิตมาแล้วกี่วัน
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ว่าจะเป็น สืบสวนภาค 2 สืบสวนจังหวัดชลบุรี สืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อเร่งคลี่คลายคดี เพื่อติดตามจับคนร้าย รวมทั้งตามหาที่มาของกระเป๋า ซึ่งกระเป๋าเป็นยี่ห้อเดียวกัน ส่วนแผ่นดัมเบลคนละยี่ห้อ นอกจากนี้ตำรวจได้ตรวจสอบภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุคล้ายกันในพื้นที่อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่
ซึ่งหลังจากพบศพมีคนเข้ามาที่ สภ.ห้วยใหญ่ และติดต่อสอบถามจำนวนหลายรายโดยเป็นห่วงว่าจะเป็นญาติหรือคนรู้จักที่หายไปแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ โดยตำรวจ ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้ว