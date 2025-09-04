ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ สกัดจับหนุ่มขับกระบะคอกลอบขนบุหรี่เถื่อน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ สนธิกำลังสกัดจับหนุ่มขับกระบะคอกลอบขนบุหรี่เถื่อน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ร่วมบูรณาการกับ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผวจ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนใน จึงได้สั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พันเอก ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สภ.ทองผาภูมิ และฝ่ายปกครอง อำเภอทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามายังพื้นที่ตอนใน
กระทั่งเวลา 00.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ บ้านท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สังเกตพบรถยนต์กระบะลักษณะตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว ขับมาจาก อ.สังขละบุรี มุ่งหน้า อ.เมืองกาญจนบุรี จึงได้ให้สัญญาณหยุดรถและแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ พบ นายบุญชู ทาแก้ว อายุ 33 ปี เป็นผู้ขับขี่รถยนต์กระบะ ทะเบียน ก 4970 พระนครศรีอยุธยา
ขณะพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่สังเกตพบอาการพิรุธชัดเจน และสังเกตพบว่าบริเวณด้านหลังกระบะคอกมีผ้าใบคลุมสิ่งของบางอย่างไว้ จึงได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พบบุหรี่หนีภาษี ยี่ห้อกรองทิพย์ จำนวน 450 คอตตอน และบุหรี่เมียนมา ยี่ห้อไชโย จำนวน 200 ห่อ บรรจุในลังกระดาษซุกซ่อนอยู่บริเวณด้านท้ายกระบะคอก ซึ่งเปรียบเทียบราคาค่าปรับของสรรพสามิต เป็นเงินกว่า 4 ล้านบาท
จากการซักถาม นายบุญชูฯ ทราบว่า ตนได้รับการว่าจ้างด้วยเงินจำนวน 18,000 บาท จากบุคคลไม่ทราบชื่อ ให้นำบุหรี่หนีภาษีทั้งหมดไปส่งยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปจำหน่ายในพื้นที่ตอนในต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและนำตัวผู้กระทำความผิดส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับและดำเนินการตามกฎหมาย
