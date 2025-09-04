อดีตตำรวจวัย73 เครียดปัญหาส่วนตัว ขับรถพุ่งลงอ่างเก็บน้ำ ดับสลด
เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนหว่าน ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุรถตกลงไปในอ่างเก็บน้ำโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ แต่ว่าไม่พบเหตุ
ต่อมาช่วงเช้า ของวันที่ 4 กันยายน พ.ต.ต.สุวัฒน์ พงพันนา ร้อยเวรฯ สภ.ดอนหว่าน พร้อมด้วยชุดประดาน้ำมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ เอ็งเต็กตึ๊ง มหาสารคาม สมาคมกู้ภัยตักศิลามหาสารคาม กู้ชีพ อบต.แก่งเลิงจาน และแพทย์เวรชันสูตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกตรวจสอบเหตุอีกครั้ง
โดยพบว่ามีร่องรอยรถยนต์ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำโคกก่อ ห่างจากฝั่งประมาณ 30 เมตร มีผู้ติดอยู่ภายใน 1 ราย ซึ่งรถคันดังกล่าว ซึ่งกระจกฝั่งคนขับเปิดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำ เพื่อให้แพทย์ชันสูตร ทราบชื่อผู้ตาย คือ ร.ต.อ.อุทัย ศรีสงคราม อายุ 73 ปี ชาว ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาดูเหตุการณ์จำนวนมาก ซึ่งผู้ตายมีญาติอยู่ในพื้นที่ ต.โคกก่อ แพทย์เวรฯ ชันสูตรพลิกศพ ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
นายช่วงชัย ผู้เห็นเหตุการณ์ และเป็นญาติของผู้เสียชีวิต เล่าว่า เมื่อคืนนี้ประมาณ 3 ทุ่ม ตนเองออกมายกยอหาปลาที่อ่างเก็บน้ำโคกก่อ ห่างจากจุดที่รถตกลงมาประมาณ 100 เมตร เห็นรถของผู้เสียชีวิต จอดอยู่ที่บริเวณสันอ่างนานประมาณ 20 นาที ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นรถใคร ตนก็ไม่ได้สนใจ
นายช่วงชัย กล่าวต่อว่า ต่อมาได้ยินเสียงรถลงน้ำ แล้วก็มีแสงไฟเกิดขึ้น เหมือนกับไฟชอร์ต ไฟฟ้าลัดวงจร ตอนนั้นตกใจมาก รีบขึ้นจากน้ำ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกมาตรวจสอบ แต่ทางตำรวจสายตรวจ สภ.ดอนหว่าน ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุ มาช่วงเช้ามาตรวจสอบอีกรอบ ก็พบว่าเป็นญาติของตนเอง ซึ่ง ร.ต.อ.อุทัย อยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ที่นี่ มาที่นี่อาจจะมาหาญาติพี่น้อง ซึ่งคาดว่า ร.ต.อ.อุทัย น่าจะเกิดความเครียด กับปัญหาส่วนตัว เพราะเคยพูดเปรย ๆ กับญาติ ๆ ว่า จะมาที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ จะมาตายคนเดียว
ซึ่งทางญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต และจะได้แจ้งให้ทางครอบครัวของ ร.ต.อ.อุทัย ที่อยู่กรุงเทพฯ ทราบ เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ในส่วนของรถที่จมน้ำอยู่ตอนนี้ ได้ประสานรถยก ให้มาลากรถขึ้นจากน้ำ ก่อนจะมอบให้กับญาติต่อไป
