พังงาอ่วม ฝนถล่มท่วมถนนสายตะกั่วป่า-เขาหลัก 30 ซม.
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า นายปณิธาน แก้วหมุน ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอตะกั่วป่า พร้อมชุด อส.ตะกั่วป่า นายสมญา นพฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ลงพื้นที่หลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้
บรรยากาศทั่วไป ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ทำให้น้ำจากเขาวง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ไหลเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ตะกั่วป่า-เขาหลัก มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร การสัญจรเป็นไปด้วยความลำบากโดยเฉพาะรถเล็กและจักรยานยนต์ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาหลัก กู้ภัยเพชรเกษม ต้องนำรถออกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พื้นที่ดังกล่าว เมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ก็จะเกิดน้ำท่วมถนนเส้นนี้ประจำ โดยพบปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำไม่สามารถไหลผ่านถนนที่ขวางกั้นระหว่างภูเขาและทะเลได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธนาธร ยกเลิกบรรยายงานมหกรรมเทคโนโลยีลำพูน 2025 แจง มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- อยุธยาฯพร้อมรับน้ำท่วม ผู้ว่าฯ สั่งดูแลประชาชน-โบราณสถานเข้ม
- สุวัจน์ควงนายกเล็ก องค์กรการกุศล ส่งมอบสิ่งของมูลค่า1ล้านบ. ให้ทหาร ทภ.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรักษาดินแดน
- แม่ห่วงลูกเครียดตกงาน บอกไปหาหมอไม่ฟัง ถูก ‘ลูกชาย’ ซ้อมจนเสียชีวิต อ้างโมโหบังคับกินยา