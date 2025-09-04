นายกฯเมืองเพชรบูรณ์ สั่งจับตาระดับน้ำสักสูงสุดค่ำวันนี้ ขณะที่ล่าสุดต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย

แม่น้ำป่าสักไหลเข้าเมืองเพชรบูรณ์ 80-90% แต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง นายกฯเมืองเพชรบูรณ์ ลุ้นเย็น-คืนนี้น้ำสักสูงสุด เฝ้าจับตาใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์มวลน้ำที่กำลังไหลผ่านพื้นที่เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่า ช่วงเช้าวันนี้ มวลน้ำแม่น้ำป่าสักเกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์ไหลมากองรวมกันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งราว 30-50 เซนติเมตร และสภาพค่อนไปทางทรงตัวและเพิ่มสูงเพียงเล็กน้อย ในขณะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำมีน้ำเอ่อท่วมในบางจุด
“เชื่อว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ และไม่มีน้ำทั้งจากแม่น้ำป่าสัก รวมถึงน้ำจากฝั่ง ต.ห้วยใหญ่ และ ต.ป่าเลา,ป่าแดงไหลเข้ามาเติม มั่นใจในห้วง 2-3 วัน พื้นที่เมืองเพชรบูรณ์น่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้” นายสมพงษ์กล่าว
นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มวลน้ำแม่น้ำป่าสักก้อนนี้อยู่ระหว่างไหลผ่านกลางพื้นที่เขตเทศบาล และคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในช่วงเย็นหรือคืนนี้ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ส่วนระดับน้ำป่าสักในเวลานี้ต่ำกว่าตลิ่งเพียงเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ก็ยังต่ำกว่าแนวผนังน้ำอีกราว 1 เมตร ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาลฯ ได้วางแนวกระสอบทรายเสริมในจุดเสี่ยงที่คาดว่าน้ำจะเอ่อทะลักเข้ามาไว้แล้ว
“แต่เนื่องจากขณะนี้แม่น้ำป่าสักซึ่งต่ำกว่าตลิ่งเพียงเล็กน้อย ทำให้มีแรงดันน้ำไหลย้อนกลับผ่านทางท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลฯ จึงนำกระสอบทรายปิดท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำป่าสักเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่ในชุมชน” นายเสกสรรกล่าว
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในจุดเสี่ยง ที่คาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลทะลักเข้าตัวเมือง ส่วนมาตรการสุดท้ายคือ หากระดับแม่น้ำป่าสักสูงจนทะลัก ก็จะเปิดประตูน้ำบายพาสระบายน้ำออกจากตัวเมือง เพื่อชะลอน้ำในแม่น้ำป่าสักไม่ให้สูงขึ้นไป
นายเสกสรรกล่าวย้ำว่า ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ทางเทศบาลฯ เตรียมพร้อมไว้แล้ว รวมทั้งหากต้องอพยพผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรวจไว้หมดแล้ว เชื่อว่าน้ำท่วมรอบนี้จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน