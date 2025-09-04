แม่ห่วงลูกเครียดตกงาน บอกไปหาหมอไม่ฟัง ถูก ‘ลูกชาย’ ซ้อมจนเสียชีวิต อ้างโมโหบังคับกินยา

ลูกชายวัย 30 ปี ซ้อมแม่แท้ๆ เสียชีวิตในบ้าน หลังผู้เป็นแม่บอกให้กินยา อ้างมีความเครียดสะสมมานาน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ต.อ.ปรัชญามาศ ไชยสุระ ผกก.สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นาย กองโทพิชัย วันตา นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบเหตุทำร้ายกันเสียชีวิต ภายในบ้านพัก ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น
ที่บริเวณชั้นที่ 2 พบผู้เสียชีวิตคือ น.ส.จรัสรัตม์ อายุ 55 ปี ลักษณะนอนคว่ำหน้า โดนทำร้ายบริเวณใบหน้า และร่างกายหลายแห่ง จนเสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจได้ควบคุมตัวไว้ได้คือ นายจตุพล หรือ กอล์ฟ อายุ 30 ปี เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต ก่อนจะทำการควบคุมตัว และสอบปากคำ ท่ามกลางชาวบ้านที่เกิดนทางมาดูบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ
นายจตุพล ผู้ก่อเหตุได้ ให้การว่า สาเหตุที่ทำร้ายแม่ เพราะแม่บังคับให้กินยาแก้เครียด แต่ตนไม่อยากกิน จึงได้ออกมานอนที่บ้านญาติ แต่แม่ก็ตามมาด้วย จนกระทั่งช่วงเช้าแม่ได้บังคับให้กินยาอีก แต่ตนเองไม่อยากกิน จนกระทั่งโมโหทำร้ายแม่ โดยได้ใช้เท้าเตะแม่ รวมทั้งใช้กำปั้นทุบตีแม่จนเสียชีวิต
นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอบ้านไผ่ กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุปกติทำงานอยู่จังหวัดนครนายก แต่ตกงานเพิ่งกลับมาอยู่บ้าน และพยายามหางานทำ ก่อนเกิดเหตุได้เดินไปนอนอยู่วัด พ่อได้ตามมาให้มานอนบ้านปู่ (บ้านเกิดเหตุ) และด้วยความเป็นห่วง ผู้เป็นแม่จึงได้ตามมานอนเฝ้าลูกที่บ้านหลังดังกล่าวด้วย และสังเกตว่าลูกมีอาการซึมเศร้า เหม่อลอย จึงบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ไป จึงไปขอยาแก้เครียดจากญาติมาให้ลูกกิน แต่ลูกไม่ยอมกินยา บอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไร จึงได้ทำร้ายร่างกายแม่เสียชีวิต จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นจากการตรวจปัสสาวะผู้ก่อเหตุ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด