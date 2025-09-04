อยุธยาฯพร้อมรับน้ำท่วม ผู้ว่าฯ สั่งดูแลประชาชน-โบราณสถานเข้ม
วันที่ 4 กันยายน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากการเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในระดับไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และเริ่มกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำบางพื้นที่แล้ว
ผู้ว่าฯ อยุธยาได้สั่งการให้โครงการชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูระบายน้ำ พร้อมจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ พร้อมเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนแบบรายชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับการป้องกันโบราณสถานสำคัญ สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูป หน้าวัดไชยวัฒนาราม ความสูง 1.90 เมตร กว้าง 1.20 เมตร รวม 138 แผ่น ระยะทางยาว 165 เมตร ขณะนี้ระดับน้ำยังเหลืออีกเกือบ 1 เมตร จึงจะถึงสันเขื่อน แนวกำแพงวัด
ขณะเดียวกัน วัดสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก อาทิ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ได้ติดตั้งแนวป้องกันน้ำเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าฯ ยืนยันว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาเยือนอยุธยาได้ตามปกติ ถนนทุกสายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวยังสัญจรได้อย่างสะดวก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ว่าฯสุรินทร์ แจงจ่ายเยียวยาผู้อพยพเป็นรายครัวไม่ใช่รายหัว วอนอย่าสับสนตามโซเชียล ยันไม่มีทุจริตแน่
- รอง ผวจ.ลพบุรี หารือคณะสงฆ์ ถกแผนย้ายผู้ป่วยHIV วัดพระบาทน้ำพุ ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ตร.คาดคนร้าย ใช้ปืนติดลำกล้อง ยิงดับเจ้าของล้งทุเรียนดังเบตง พร้อมเร่งสอบสวนสาเหตุ
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ