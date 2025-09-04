สุวัจน์ควงนายกเล็ก องค์กรการกุศล ส่งมอบสิ่งของมูลค่า1ล้านบ. ให้ทหาร ทภ.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรักษาดินแดน

“คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” สุวัจน์ควงนายกเล็ก องค์กรการกุศล ส่งมอบสิ่งของมูลค่า 1 ล้านบาท ให้ทหาร ทภ.2 แจงบรรยากาศเตรียมเลือกตั้ง ชพน.พร้อมทำหน้าที่
เมื่อวันที่ 4 กันยายน บริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมช.ศึกษาธิการ ,นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรการกุศลและผู้นำชุมชน รวมกว่า 300 คน
ร่วมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และของใช้ให้ฐานปฏิบัติการบริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยมีพลตรีปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ในฐานะตัวแทนกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ
ประกอบด้วย 1.แผ่นพื้นคอนกรีต ขนาด 2-3 เมตร จำนวน 100 แผ่น เพื่อจัดสร้างบังเกอร์หลบภัยและป้องกันการโจมตี มูลค่า 340,000 แสนบาท 2.ตาข่ายไนล่อนป้องกันโดรนสอดแนม โดยขึงป้องกันไม่ให้โดรนมาเข้าใกล้ฐานปฏิบัติการ 200 ผืน มูลค่า 230,242 บาท 3.Power Box กล่องสำรองไฟฟ้า Ac 220 Volt นาน 10-20 ชั่วโมง เพื่อให้ทหารชาร์จไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง มือถือแบบเคลื่อนที่ได้ในจุดปฏิบัติการ 7 เครื่อง มูลค่า 91,000 บาท 4.เสื้อยืดลำลอง “คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” 2,000 ตัว มูลค่า 140,000 บาท 5.กางเกงใน 2,400 ตัว มูลค่า 72,000 บาท 6.ถุงเท้า 2,400 ตัว มูลค่า 40,800 บาท 7.สบู่เดทตอล 1,200 ก้อน แปรงสีฟัน 1,200 ด้าม ยาสีฟัน 1,200 หลอด ยาสระผม 1,200 ขวด แป้งโยคี 1,200 ขวด หน้ากากอนามัย 24 กล่อง มูลค่า 77,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 1 ล้านบาท
นายสุวัจน์ เปิดเผยว่า เป็นการรวมพลังน้ำใจของคนโคราช “คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” ขอเป็นกําลังใจให้ผู้เสียสละให้กับชาติบ้านเมือง โดยมีนายก ทน.นครราชสีมาและองค์กรการกุศล ผู้นำชุมชนช่วยกันบริจาครวบรวมวัสดุ อปุกรณ์ที่มีความจำเป็นส่งมอบผ่านผู้แทนพลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้รักษาดินแดน รวมถึงลดการสูญเสียกำลังพล
ต่อข้อถามวันที่ 5 กันยายนนี้ เป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนําเป็นผู้ดำเนินการ จึงต้องต้องไปถามจากพรรคเพื่อไทย ขณะนี้เป็นบรรยากาศเตรียมการเลือกตั้งทั้งรัฐบาลรักษาการหรือรัฐบาลใหม่ เพราะมีข้อตกลงทางการ 120 วัน ดังนั้นมีภารกิจต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าในห้วงก่อนจะมีการเลือกตั้ง มีมาตรการอะไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่จะมาสร้างความเชื่อมั่นและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน ในส่วนของพรรคชาติพัฒนา พร้อมทำหน้าที่ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ซึ่งหน้าที่หลักของพรรคคืองานรับใช้ประชาชน จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องติดตามกัน