พิจิตรท่วมกว่า 1,000 หลังคาเรือน ไปรษณีย์ใช้เรือพายส่งจดหมาย-พัสดุให้ชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แม่น้ำยมเอ่อท่วมแล้ว 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล รวมทั้งหมด 16 ตำบล 72 หมู่บ้าน เกือบ 1,000 หลังคาเรือน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ล่าสุดน้ำป่าหลากท่วมอำเภอทับคล้อ โดยเฉพาะใน 3 เขตชุมชนของเทศบาล ประกอบด้วย ชุมชนลับแล ชุมชนตลาดใต้ ชุมชนวัดทับคล้อ น้ำท่วมบ้านเรือน 50-60 หลัง นอกจากนี้ น้ำป่าผสมน้ำน่านยังหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน อำเภอบางมูลนาก 2 ตำบล (ตำบลหอไกร และตำบลบางไผ่) 18 หมู่บ้าน น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน เกือบ 200 หลังคาเรือนต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกหมู่บ้านเพราะน้ำท่วมสูง บางบ้านทำสะพานเดินหากัน
ล่าสุดไปรษณีจังหวัดพิจิตร นำโดยนายอำนาจ ม่วงดิษฐ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ส่งจดหมายและพัสดุ EMS รวมถึงการจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ไปรษณีย์อำเภอสามง่ามจึงต้องใช้เรือพายส่งสิ่งของ รวมถึงใช้วิธีฝากไว้ที่จุดนำจ่ายซึ่งเป็นที่รู้กันของชาวบ้าน จากนั้นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จะใช้หอกระจายข่าวประกาศให้ชาวบ้านมารับสิ่งของ โดยไม่มีสิ่งของค้างจ่ายหรือล่าช้าแม้แต่ชิ้นเดียว จึงนับได้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการส่งสิ่งของของไปรษณีย์พิจิตรแต่อย่างใด