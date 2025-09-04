จับนักพนัน 19 ราย คาบ่อนกลางสวนยาง พบลูกเต๋ากลิ้งเองได้ ซ่อนกลโกงไว้ที่ ‘ลูกรีโมท’

พิษณุโลก นายอำเภอวังทอง บุกจับกุมนักพนัน (ไฮโลว์) กลางสวนยางพารา รวบผู้ต้องหา 19 คน ลุยส่งฟ้องศาลฯวันนี้ เผยยึดของกลางเป็นอุปกรณ์กลโกงการเล่นพนันเป็นลูกรีโมท
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง พร้อมกำลังฝ่ายความมั่นคง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอที่ 4 (วังทอง)นำกำลังบุกจับบ่อนไฮโล บ่ายวานนี้ 3 ก.ย.68 กลางสวนยางพารา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน (ไฮโลว์) ณ บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ที่ 12 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ที่เกิดเหตุพบว่า มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน (ไฮโลว์) บริเวณเพิงที่อยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ติดกับสวนยางพาราและไร่มันสำปะหลัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง กำลังของชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอวังทอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวังทองที่ 4 ได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุดปิดล้อมเข้าชาร์ท พบนักพนันจับกลุ่มเล่นการพนัน (ไฮโลว์) กันเป็นกลุ่มใหญ่ เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทาง กระทั่งสามารถจับกุมได้ส่วนใหญ่ แต่มีนักพนันหลบหนีไปได้ 2-3 คน
ชุดจับกุมปกครองวังทองจึงได้เข้าแสดงตนและจับกุม ตรวจสอบเป็นนักพนันเพศชายจำนวน 5 ราย และนักพนันหญิงเพศหญิงจำนวน 14 ราย รวมนักพนันที่จับกุมตัวได้ทั้งสิ้น 19 ราย โดยมีนาง A (นามสมมุติ) รับเป็นเจ้ามือ และนาง B (นามสมมุติ) ซึ่งอยู่ในวงพนันดังกล่าวรับเป็นเจ้าของบ้าน มีเงินสดของกลางจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับเล่นพนันไฮโลว์ (ลูกเต๋า จานรอง ฝาครอบ โต๊ะพนันไฮโลว์ กล้องวงจรปิด จอคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ) เป็นอุปกรณ์กลโกงการเล่นพนันเป็นลูกรีโมท
จึงยึดไว้เป็นของกลาง และยังพบรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ชุดจับกุมฯจึงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของกลางในคดีมาตรวจสอบที่ที่ว่าการอำเภอวังทองนั้น ได้พบความผิดปกติโดยตรวจพบอุปกรณ์คล้ายรีโมทขนาดเล็กสีดำในกระเป๋าของนาง B จึงนำมาวางไว้ที่โต๊ะสำหรับเล่นพนันปรากฎว่า ลูกเต๋า ที่อยู่บนโต๊ะมีการขยับกลิ้งเองได้ ลักษณะคล้ายมีกลไกซ่อนอยู่ภายในโต๊ะ ทางชุดจับกุมจึงขออนุญาตเจ้ามือและนักพนันทำการตรวจพิสูจน์ ซึ่งปรากฎว่าเมื่อทุบตรวจสอบโต๊ะดังกล่าวพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ พร้อมแบตเตอร์รี่จำนวน 2 ก้อน แพ็กกันกระแทกซุกซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งคาดว่าติดตั้งไว้เพื่อใช้เป็นกลโกงในการเล่นพนัน
นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง กล่าวว่า โทษของการเล่นการพนัน มีกลโกงต่างๆที่จะหลอกลวงมอมเมาเอาทรัพย์สินของนักเล่น ทำให้หมดทรัพย์ เกิดเป็นปัญหาครอบครัวและปัญหาของสังคมตามมา จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแก่งโสภา เพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและวันนี้ 4 ก.ย.68 ได้ส่งตัวนักพนันทั้งหมดไปยังศาลแขวงจังหวัดพิษณุโลกต่อไป
