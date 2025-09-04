แม่ทัพภาค1 ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์บ้านหนองจาน ตร.สระแก้ว ส่ง คฝ. จัดกำลังคุมความวุ่นวาย
จากกรณีที่นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีหนังสือถึงนายอม เรียมเตรย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ให้ย้ายชาวเขมรที่บุกรุกเข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในบ้านหนองจานและหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ออกไปจากพื้นที่ในอธิปไตยของไทย หากไม่ดำเนินการ ทางจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยได้มีหนังสือตอบปฏิเสธทันที เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยอ้างการกระทำดังกล่าวของไทยเป็นการกระทำฝ่ายเดียว เป็นการละเมิด MOU43 ลงวันที่ 28 ก.ค.68 ดังนั้นจึงต้องให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา (GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้งสองประเภท
ขณะเดียวกันนั้น ทางจังหวัดสระแก้วได้ติดป้ายประกาศเป็น 3 ภาษา คือ ไทย เขมร และ อังกฤษ หันหน้าไปทางกัมพูชา ให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามา 170 ครัวเรือนย้ายออกไปจากพื้นที่อธิปไตยของไทย หากไม่ดำเนินการฝ่ายไทยจะดำเนินการตามกฎหมาย เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจแก่ชาวเขมรเป็นอย่างยิ่ง
ต่อมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 กันยายน บริเวณหลักเขตแดนที่ 46 ทหารเขมรได้เกณฑ์ชาวบ้านกว่า 100 คน พร้อมอาวุธเป็นไม้ท่อนยาวมากดดันทหารไทย พร้อมกับตะโกนด่าขับไล่ทหารไทยให้ถอนออกไป โดยอ้างว่าบริเวณนั้นเป็นของตน ขณะทหารไทยพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ตอบโต้แต่อย่างใด ในกลุ่มชาวบ้านดังกล่าวมีทหารเขมรปลอมตัวปะปนมาด้วย สังเกตจากมีการใช้ผ้าคลุมใบหน้า พกวิทยุสื่อสาร และเป็นผู้นำในการเดินเข้าประชิดตัวทหารไทย
ขณะเดียวกันชาวเขมรได้ทยอยเดินทางเข้ามารวมตัวขึ้นเรื่อยๆ และพยายามผลักดันทหารไทยให้ถอยร่น เข้ามาและรุกเข้าผลักอกทหารไทยจนเซถลา ขณะที่ทหารไทยยังคงอดทนอดกลั้นใช้มือผลักกลับไปบ้างเท่านั้น
ในเวลาเดียวกัน เขมรได้เริ่มปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยการจัดให้เด็กและผู้หญิงไปยืนอยู่แถวหน้าทหารในเครื่องแบบยืนรักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหลัง
ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. ชุดควบคุมฝูงชนของ กก.ภ.จว.สระแก้ว จำนวนหนึ่งพร้อมอุปกรณ์สลายการชุมนุมลงพื้นที่เพื่อดูแลควบคุมสถานการณ์
ต่อมาในเวลาไม่นานนัก พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ ว่า ต้องอย่าไปหลงกลพวกเขา เขาต้องการให้เราเป็นผู้กระทำ เราต้องแยกผู้นำกัมพูชาออกจากประชาชนให้ได้ แต่ถ้ามีการข้ามแดนเข้ามาพวกเขาต้องโดนแน่
