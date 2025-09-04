กองกำลังผาเมือง สกัดลอบลำเลียงยาบ้า 100,000 เม็ด พื้นที่อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 กันยายน พล.ต.กิดากร จันทรา ผู้บัญชาการ กองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง พ.อ.ฐานพัฒน์ แสงนาค รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ เป็นผู้แทน ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด จากกรณีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 20.30 น. กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด บริเวณถนนสาธารณะ บ้านหนองเต่า บ้านบริวารของบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งเวลา 23.36 น. ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย เพศชาย จำนวน 1 ราย ขับขี่รถจักรยานยนต์บรรทุกกระสอบฟางสีขาว จำนวน 1 กระสอบ มาจากเขตพื้นที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ ได้กลับรถก่อนถึงจุดตรวจประมาณ 50 เมตร และขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านป่าคา จึงทำการไล่ติดตาม แต่บุคคลดังกล่าวอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศ และทัศนวิสัยจำกัดหลบหนีไปได้
โดยระหว่างการไล่ติดตาม เจ้าหน้าที่ตรวจพบกระสอบฟางสีขาว จำนวน 1 กระสอบ ตกอยู่ข้างทาง บริเวณบ้านหนองเต่า ห่างจากจุดตรวจประมาณ 150 เมตร จากการตรวจสอบภายในถุงกระสอบฟางดังกล่าว ภายในบรรจุยาบ้า รวมประมาณ 100,000 เม็ด จึงตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง
พล.ต.กิดากร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน กรณีไทย-กัมพูชา โดยคาดการณ์ว่ากำลังทหารจะถูกระดมไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน หน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 415 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 442 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 172,247,256 เม็ด เฮโรอีน 158.7 กิโลกรัม ไอซ์ 8,892 กิโลกรัม ฝิ่น 96.9 กก. และ เคตามีน 696 กิโลกรัม จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 52 ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 34 ศพ ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 35,589 ล้านบาท