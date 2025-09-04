กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ พัฒนาหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ (Master Thai Chef Program)
“หลักสูตรเชฟอาหารไทยต้นตำรับเพื่อการประกอบอาชีพ (Authentic Thai Cuisine)”ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ซึ่งจะดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ยกระดับหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในอนาคต ณ ห้องนครรังสิต 1 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้อำนวยการโครงการ และนายวิชิต เครือสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางการขับเคลื่อน Soft Power ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้โครงการ “หนึ่งครอบครัว หนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ (One Family One Soft Power: OFOS)” ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างเท่าเทียม ด้วยระบบลงทะเบียนที่โปร่งใสและครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับ หลักสูตร “อาหารไทยต้นตำรับเพื่อการประกอบอาชีพ” ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง รวมกว่า 242 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนออนไลน์ 92 ชั่วโมง ผ่านระบบ OFOS และ DIPROM E-Learning และการฝึกอบรมภาคสนาม 150 ชั่วโมง ณ สถานที่จัดการอบรม โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานอาหารไทย การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารไทยต้นตำรับ การปรุงอาหารไทยต้นตำรับ 50 เมนูมาตรฐาน และเมนูที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยเพิ่มอีก 10 เมนู รวมถึงการถ่ายทอดศิลปะการจัดจาน เทคนิคการบริหารจัดการครัว การควบคุมคุณภาพอาหาร และความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารตามหลักสากล เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 4 จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งถือเป็นการรับรองในระดับสูงสุดด้านอาหารไทย สามารถนำไปใช้เป็นคุณวุฒิในการสมัครงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับการรับรองตาม มาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler Standard) จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจอาหารในยุคปัจจุบัน
โครงการนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และกลไกสนับสนุนจากชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านอาหารไทยให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความมั่นใจว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้จะไม่เพียงมีรายได้ที่มั่นคง แต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็น “ทูตวัฒนธรรม” ที่เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารไทยไปยังนานาประเทศ พร้อมทั้งช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในอนาคตอย่างแท้จริง