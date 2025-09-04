รอง ผวจ.ลพบุรี หารือคณะสงฆ์ ถกแผนย้ายผู้ป่วยHIV วัดพระบาทน้ำพุ ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 กันยายน นายปรัชญา เปปะตัง รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี(สสจ.ลพบุรี) นายวีระ จำลอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี (พศจ.ลพบุรี) น.ส.ชุติมา สมประสงค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลพบุรี (พมจ.ลพบุรี) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมคณะสงฆ์ ประชุมที่ห้องประชุมวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางดำเนินการดูแลผู้ป่วย HIV ในวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายของวัดในระยะยาว รวมทั้งภาระปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตศรัทธาทำให้มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย ทั้งค่าใช้จ่ายดูแลคนป่วย เงินเดือนคนดูแล รวมทั้งเงินในบัญชี
ซึ่ง สสจ.ลพบุรี พยายามไม่ให้การดูแลผู้ป่วยขาดตกบกพร่องผู้ป่วยก็จะต้องย้ายสถานที่ในการดูแล โดยผู้ป่วยที่อยู่ในอาคารคนทำดีอวดผี ได้ประสานมูลนิธิต่างๆมาช่วยนำไปดูแล ส่วนผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรืออยู่ในสภาวะพึ่งพิงต้องมีคนดูแล จะจัดให้อยู่ในสถานที่เหมาะสม ซึ่งตอนนี้มีมูลนิธิ 4 แห่งจะเข้ามาดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มีอยู่ 13 ราย ขณะที่ผู้ป่วย HIV ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อ.หนองม่วงนั้น ทาง พมจ.ลพบุรี กับ สสจ.ลพบุรี จะเข้าไปดูแล
นอกจากนี้นายปรัชญา เผยว่า ข้อสรุปจากการประชุม อนาคตจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุ จากอาคารต่าง ๆ ไปรักษา ส่วนผู้ป่วยที่แข็งแรงจะนำไปอยู่สถานที่รองรับ ซึ่งจะต้องไปทำความเข้าใจกับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ที่นี่ แต่ต้องให้เวลาทั้งการรักษาผู้ป่วยตามขั้นตอนของแพทย์ และผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ก่อนจะย้ายผู้ป่วยไปสถานที่แห่งใหม่
นายปรัชญา กล่าวต่อว่า ขณะที่การช่วยเหลือของผู้มีจิตศรัทธาที่มีความเห็นใจต่อผู้ป่วยที่รักษาตัวที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งหลังจากมีข่าวทำให้การร่วมบริจาคเงินจากประชาชนลดน้อยลง จนบางวันไม่มีใครบริจาคเงินเลยนั้นวันนี้คณะกรรมการมูลนิธิลพบุรีสงเคราะห์ ได้นำข้าวสารจำนวน 500 กก.มาบริจาคให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ โดยมี พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และนายปรัชญา เปปะตัง รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นผู้รับมอบและจะได้นำไปดูแลผู้ป่วยต่อไป
ขณะที่ทางด้าน น.ส.ชุติมา สมประสงค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลพบุรี (พมจ.ลพบุรี) ได้เดินทางไปพบพูดคุยกับผู้ป่วยที่อาคารอวดผี จากนั้นได้เผยว่าจากแผนดำเนินการย้ายผู้ป่วย ทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางวัด สสจ.ลพบุรี พมจ.ลพบุรี จะต้องคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วยก่อนในเรื่องที่พึ่งพิงแห่งใหม่เพราะมันจะเป็นการกระทบกระเทือนทางจิตใจของเขาเราจะไม่ได้ทำในทันทีต้องค่อย ๆ ปรับสภาพให้รู้สึกว่าถึงแม้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เราไม่ได้ทอดทิ้ง แต่ก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ป่วยด้วย ซึ่งจะต้องนัดวันที่จะคุยกันเราจะมีทางเลือกให้ผู้ป่วยบางคนอาจกลับบ้านได้เราจะติดต่อญาติให้รับกลับไป บางคนอาจจะไปอยู่มูลนิธิเอกชนหรือสมัครไปอยู่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 เพราะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะเป็นเสมือนญาติ มีเพื่อนๆ ซึ่งไปอยู่ที่นั่น ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งการเกษตรเลี้ยงสัตว์หรือสร้างอาชีพอื่นให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพึ่งพาตัวเองได้ ส่วนผู้ป่วยติดเตียง ทาง สสจ.ลพบุรีก็มีที่รองรับไว้แล้ว