กองทัพเมียนมา ถล่มโรงพยาบาลดีเคบีเอ. เสียหายทั้งหลัง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ทหารเมียนมาได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรนโจมตีกามิกาเซ่) จำนวน 2 ลำ โจมตีบริเวณโรงพยาบาลหลังเก่า บริเวณพื้นที่เมืองใหม่ไท้จางบ้านเมี๊ยะตาหย่า จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 10 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 500 เมตร ทำให้อาคารได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ยังไม่ทราบว่า มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บหรือไม่ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อเขตไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อยู่ในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงดีเคบีเอ. ซึ่งไม่เคยสู้รบกับทหารเมียนมามาก่อน ทำให้ฝ่ายกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.ไม่พอใจมาก ขณะที่ทหารเมียนมาได้ปฏิบัติการทางทหารอย่างหนัก โดยการใช้โดรนปฏิบัติการทางอากาศในหลายพื้นที่ของทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู. เขตจังหวัดเมียวดี หลายจุด สำหรับพื้นที่ ที่ถูกระเบิดไม่มีชาวจีน และชาวต่างชาติอาศัยอยู่ แต่จะอยู่ลึกไปข้างในอีกจำนวนนับ 1,000 คน โดยมีสัญชาติจีน เคนย่า เอธิโอเปีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
ฝ่ายความมั่นคงของไทยแจ้งว่า หากทหารเมียนมาโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.ด้วยความตั้งใจ จะทำให้ทหารเมียนมาเปิดศึกกับฝ่ายกะเหรี่ยงหลายด้าน