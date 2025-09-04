ผู้ใหญ่บ้าน เชื่อทีมฆ่ายัดกระเป๋า ต้องชำนาญพื้นที่ ผู้การถกด่วนเย็นนี้ติดตามคืบหน้าคดี
คืบหน้ากรณีพบศพหญิงสาวนิรนาม ยังไม่ทราบสัญชาติ ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง ใช้แผ่นดัมเบล น้ำหนักรวม 15 กก.ถ่วง แล้วนำไปโยนทิ้ง อ่างเก็บน้ำ ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ( ท้องที่ สภ.ห้วยใหญ่ ) โดยคาดว่าศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ 5 วัน ตามที่มีข่าวเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 กันยายน นายสมมาส สุภาผล ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.ห้วยใหญ่ ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ เพื่อสำรวจและความเป็นไปได้ ที่คนร้ายจะใช้ขนกระเป๋าเดินทางซึ่งบรรจุร่างผู้เสียชีวิตมาทิ้ง โดยอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ มีเส้นทางเข้าหลายเส้นทาง แต่หลักๆ จะมี 3 เส้นทาง คือ 1.เข้าทางศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี 2.เข้าทางหมู่บ้านโรงน้ำตาล และ 3.เข้าทางฝั่งถนนทางหลวง 331 (สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา)
โดยผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่ วิเคราะห์ว่า หากกลุ่มฆาตกรจะนำกระเป๋ามาทิ้งอำพรางศพ น่าจะเข้าทางเส้นทางจากหมู่บ้านโรงน้ำตาล เพราะวิ่งจากถนนทางหลวงชนบทเข้ามาในอ่างเก็บน้ำ ค่อนข้างที่จะง่ายที่สุด ส่วนเส้นทางบริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกพายเรือราชนาวี ทางเข้าส่วนนี้น่าจะเข้าลำบากเพราะมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเส้นทางด้านฝั่งถนนทางหลวงหมายเลข 331 ที่ เส้นทางค่อนข้างจะลำบากเป็นป่ามะพร้าว ซึ่งเส้นทางนี้เป็นไปได้น้อยมาก
ผู้ใหญ่บ้านยังเล่าอีก เมื่อวานนี้ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยเชื่อว่ากลุ่มคนร้าย น่าจะมีความชำนาญ พื้นที่เป็นอย่างดี ส่วนในกรณีที่พบศพในครั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้อง กับคดีฆ่ายัดกระเป๋าในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
นายสุนทร นามสมมุติ อายุ 65 ปี ชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ฝั่งหมู่บ้านโรงน้ำตาลให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำจากทางด้านฝั่งหมู่บ้านโรงน้ำตาล เส้นทางนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะมีระยะทางเพียง 500 เมตร ที่ผ่านมามีรถแปลกแปลกเข้าออกเป็นประจำเพราะด้านในซอยมีหมู่บ้านร่างทรง พอทราบข่าวว่ามีการนำศพผู้หญิงใส่กระเป๋าแล้วนำมาถ่วงน้ำในอ่างเก็บน้ำ เชื่อว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้ในการก่อเหตุ
ส่วนความคืบหน้าของคดี ในช่วง 16.30 น. วันนี้ พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี จะเดินทางมาประชุมที่ สภ.ห้วยใหญ่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ หากมีความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป