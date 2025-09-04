แม่ทัพภาค 1 ลุยดูหลักเขตแดนบ้านหนองจาน ขอปชช.อย่าหลงกล ด้าน‘ทหารเขมร’เกณฑ์ผู้หญิงเป็นแนวหน้า

แม่ทัพภาค 1 เดินลุยดูหลักเขตแดน 46-47 บ้านหนองจาน ขอปชช.อย่าหลงกล ทหารเขมร เกณฑ์ผู้หญิงเป็นแนวหน้า สั่งมวลชนรุกเข้าพื้นที่
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน หมู่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลตรี เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.กกลฯ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งประชาชนในบ้านหนองจานให้การต้อนรับ
พล.ท อัมฤทธิ์ บุญสา แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน ให้สัมภาษณ์เพียงสั้น ๆ ว่า ต้องอย่าไปหลงกลพวกเขา เขาต้องการให้เราเป็นผู้กระทำ เราต้องแยกผู้นำกัมพูชาออกจากประชาชนให้ได้ แต่ถ้ามีการข้ามแดนเข้ามาพวกเขาต้องโดนแน่
จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณหลักเขตแดนที่ 46 ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออก ศูนย์อพยพเดิมบ้านหนองจาน ห่างจากถนนศรีเพ็ญ ประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ นายวีระ สมความคิด พร้อมพวกถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกุมเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา
จากนั้น คณะ มทภ. 1 ได้เดินทางมาพบปะชาวบ้านหนองจานที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองจาน เพื่อแสดงความชัดเจนในการออกเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ที่เจ้าของที่ดินไม่ได้เข้าไปทำกินเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มีปัญหาการรุกล้ำที่ดินของเขมร ซึ่งบัดนี้ทางกองทัพภาคที่ 1 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้นำพื้นที่ดังกล่าวกลับมาให้เจ้าของที่ดินพร้อมทั้งเจ้าของที่ดิน สามารถนำไปออกโฉนดได้ทันที
แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า การลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้วในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 4 ข้อ คือ การลงตรวจพื้นที่เพื่อความสงบเรียบร้อย, การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด, พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ที่เป็นประเด็นปัญหาก่อนหน้านี้ และ ติดตามความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดน
ส่วนสถานการณ์ การเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชนชาวเขมรที่ถูกเกณฑ์มากดดันทหารไทยนั้นได้เกณฑ์ให้ผู้หญิงเป็นแนวหน้า โดยมีทหารเขมรคุมเชิงอยู่ด้านหลัง ไม่มีการห้ามปราม แต่คอยสั่งการให้มวลชน รุกเข้าไปเรื่อย ๆ ขณะที่ทหารไทยทำได้เพียงตะโกนไล่ให้ออกไปเท่านั้น