เตือนชาวอุดร อ่างห้วยหลวงใกล้วิกฤต ให้เก็บของขึ้นที่สูง พรุ่งนี้ เร่งระบายน้ำออก
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ว่า หลังจากเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ได้ประกาศแจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ว่า มีปริมาณน้ำเก็บกัก 92.223 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68.03% (+14.3) ของความจุที่ระดับเก็บกัก 135.567 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2567 ปริมาณน้ำเก็บกัก 116.894 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86.23% ของความจุที่ระดับเก็บกัก
ขณะที่สถานการณ์น้ำหน้าประตูระบายน้ำทุ่งนามน ที่อยู่ท้ายเขื่อน มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1.366 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82.09% ของความจุที่ระดับเก็บกัก 1.664 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำลงลำห้วยหลวง 4.478 ล้าน ลบ.ม. สาเหตุที่มีการระบายน้ำ เนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ อ.กุดจับ ซึ่งรับน้ำจากหัวยทราย , ห้วยเชียง และห้วยลี ปัจจุบันปริมาณน้ำในลำห้วยหลวง ที่อยู่ด้านท้ายเชื่อน มีปริมาณน้ำล้นตลิ่งบางจุด เนื่องจากมีฝนตกหนัก ในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน และเหนือเขื่อนในห้วงเวลาเดียวกัน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวยหลวง มีแผนจะระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ใน วันที่ 5 กันยายน 2568 ในปริมาณ 17.36 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวินาที หรือวันละ 1.5 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงตอนบน หรือเหนือเขื่อน ในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ มีปริมาณมาก ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์การควบคุมระดับสูงสุด จึงจำเป็นต้องทำการระบายน้ำออก ผ่านอาคารระบายน้ำ Service Spilllway เพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม
นายวรวิทย์ กล่าวว่า จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ติดกับลำห้วยหลวง และลำห้วยสาขา เก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งของของท่าน สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง โทรศัพท์/ โทรสาร. 0-4224-5541 ต่อ 143
นายวรวิทย์ กล่าวว่า ปริมาณในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงในวันนี้ (4 กันยายน) ประมาณ 104 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77% จากความจุที่ระดับเก็บกัก สูงสุด 136 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งช่วงเช้าวันนี้มีน้ำจากเหนือเขื่อนไหลเข้าอ่าง 12 ล้าน ลบ.ม. จากอิทธิพลของพายุคาจิกิ และพายุหนองฟ้า ทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่เหนืออ่างฯ และท้ายอ่าง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม-3 กันยายน 2568 ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าอ่างฯ 65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48 % เฉลี่ยน้ำไหลเข้าอ่างฯ 10 ล้าน ลบ.ม./วัน
ซึ่งปัจจุบันอ่างฯมีพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม. จึงมีเวลาเหลือเพียง 3 วัน ก่อนน้ำในอ่างจะเกินความจุ จึงจำเป็นต้องระบายออกในวัน 5 กันยายน 2568 ในปริมาณ 1.5 ล้าน ลบ.ม./วัน และวันที่ 6 กันยายน 2568 ระบายน้ำออกในปริมาณ 3 ล้าน ลบ.ม./วัน และวันถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวเขื่อน และส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดกับพื้นที่เกษตร และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างฯ เนื่องจากปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงตอนล่างบางจุดเริ่มล้นตลิ่ง
จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งลำห้วยหลวง และลำห้วยสาขา ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูง เขื่อนห้วยหลวงมีประโยชน์กับชาว จ.อุดรธานี เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเก็บกักน้ำไว้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตร นอกจากนี้ยังป้องกันการเกิดอุทกภัย น้ำท่วมหนัก
“จะเห็นได้ว่าพายุทั้งสองลูกที่พาดผ่านพื้นที่ จ.อุดรธานี และทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพุ่งขึ้นถึง 65 ล้าน ลบ.ม. หรือ 48% ของความจุ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางท้ายเขื่อนได้ ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนจังหวัดไกล้เคียง เช่น จ.หนองบัวลำภู และ จ.เลย ที่ขณะนี้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมหนัก เนื่องจากไม่มีเขื่อนเก็บกักมวลน้ำจากแม่น้ำและลำห้วย โดยช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคอีสานตอนบน หากฝนยังตกหนักต่อเนื่อง ทางเราก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างตามแผนงานที่วางเอาไว้ แต่ต้องดูความสมดุลพื้นที่ท้ายอ่างที่จะได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด และจะแจ้งให้พี่น้องชาว จ.อุดรธานี ให้รับทราบกันอีกครั้ง หากมีการระบายในปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมที่แจ้งเตือนไปแล้ว”นายวรวิทย์ กล่าว