เคาะปิด ศูนย์ชีวาภิบาล วัดพระบาทน้ำพุ 16 ก.ย.นี้ จ่อส่งผู้ป่วย HIV ที่แข็งแรงกลับภูมิลำเนา

เตรียมย้ายผู้ป่วย HIV จากศูนย์ชีวาภิบาลวัดพระบาทน้ำพุ 15 ก.ย. ก่อนปิดศูนย์ 16 ก.ย. ส่วนที่แข็งแรงจ่อส่งกลับภูมิลำเนา
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสุวัฒน์ กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย กลุ่มเปราะบางรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในการดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ
นายปรัชญา กล่าวว่า ในอนาคตมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารต่างๆในวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการในพื้นที่ เพราะเงินภายในวัดซึ่งอยู่ในช่วงของกระบวนการตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ ต้องใช้ในกิจการของสงฆ์เท่านั้น นำไปใช้นอกเหนือไม่ได้ โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดที่รองรับเพื่อนำผู้ป่วยไปรักษา และผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ยังแข็งแรงอยู่และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะต้องนำผู้ป่วยนี้ไปในสถานที่รองรับ โดยจังหวัดลพบุรีได้บูรณาการความช่วยเหลือในทุกด้านแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามเจ้าอาวาสพร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องลงพื้นที่เข้าไปพูดคุย เยียวความรู้สึกของผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ในตึกต่างๆ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรเทาความกังวล ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในวัดน้ำพุ แต่หากผู้ป่วยในวัดไม่ยอมไปไหน จังหวัดก็มีแนวทางที่จะนำไปอยู่ที่โครงการธรรมรักษ์ 2 อำเภอหนองม่วง โดยจะมีการส่งเสริมอาชีพให้เพื่อจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้โดยมีส่วนราชการให้การสนับสนุนอีกด้วย
ด้านนายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน วัดพระบาทน้ำพุ มีค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินเดือนของผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย ประกอบกับข้อกฎหมายต่างๆในการใช้เงินในบัญชีมีข้อจำกัด เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่อยู่ในส่วนของสถานชีวาภิบาลจำนวน 11 คน ก็จะต้องย้ายสถานที่ในการดูแล โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 15 ก.ย.นี้ และจะปิดศูนย์ชีวาภิบาล ในวันที่ 16 ก.ย. ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีก็จะมีการดูแลกลุ่มนี้ ซึ่งจะมีการประสานสถานชีวาภิบาลของภาครัฐ หรือของกุฏิชีวาภิบาลที่จะดูแลพระสงค์ที่อาพาธต่อไป
สำหรับในตึกคนดีอวดผี มีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 58 ราย มีผู้ป่วย HIV จำนวน 51 ราย ป่วยปกติไม่เป็น HIV จำนวน 7 ราย โดยได้มีการประสานสถานที่ต่างๆเพื่อย้ายผู้ป่วยไปไว้ตามศูนย์ โดยต้องใช้เวลาในการประสานงาน เบื้องต้นตอนนี้มีมูลนิธิ 4 แห่ง เข้ามาช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 13 ราย ส่วนผู้ป่วย HIVที่อยู่บ้านเป็นหลังในวัดพระบาทน้ำพุจำนวนอีกกว่า70 ราย ที่มีร่างกายแข็งแรงและทำงานช่วยเหลือวัดอยู่ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว และจะดำเนินการคัดแยกส่งกลับภูมิลำเนา ต่อไป
ทั้งนี้ มูลนิธิลพบุรีสามัคคีเคราะห์ ได้มอบข้าวสารจำนวน 500 กิโล ให้กับวัดพระบาทน้ำพุเพื่อนำไปช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น