ชาวบ้านรุมจับ คู่แฝดเมายา หลังคลั่งอาละวาด เข้าทำร้าย-ฟันหัว รองสารวัตร เจ็บเลือดอาบ

ชาวบ้านรุมจับ คู่แฝดเมายา หลังคลั่งอาละวาด เข้าทำร้าย-ฟันหัวรองสารวัตร เจ็บเลือดอาบ
วันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา มีตำรวจในสังกัด สภ.ตาคลี ถูกชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดพร้าด้ามยาวทำร้าย ได้รับบาดเจ็บหนัก จนถึงขั้นต้องนำตัวส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล โดยเหตุเกิดในพื้นที่หมู่ 1 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จึงตรวจสอบข้อมูล ก่อนจะทราบว่า ตำรวจที่บาดเจ็บ คือ ร.ต.อ.ไพรัช นรไทย ตำแหน่ง รอง สวป. ประจำตู้สายตรวจตำบลหนองหม้อ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ มีรอยแผลถลอก และฟกช้ำไปทั่วร่างกาย ถูกนำตัวส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนร้าย ทราบว่ามี 2 คน เป็นพี่น้องฝาแฝดนรก คือ นายจักรี และ นายจักกริน อายุ 36 ปี ถูกตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกุมตัวไว้ได้หลังเกิดเหตุ จึงได้ควบคุมตัวนายจักรี แฝดผู้พี่ไปสอบสวนยังโรงพัก ก่อนจะควบคุมตัวนายจักกริน แฝดผู้น้อง ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล เนื่องจากถูกกลุ่มชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขณะล้อมจับ มาช่วยกันรุมยำจนได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหัก
จากการสอบถาม ร.ต.อ.ไพรัช นรไทย ตำแหน่ง รอง สวป. นายตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ให้ข้อมูลว่า ช่วงเช้า ขณะที่ตนอยู่ประจำตู้สายตรวจ ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบเห็นนายจักรีและนายจักกริน คู่พี่น้องฝาแฝด ซึ่งกำลังมีอาการคลุ้มคลั่ง พยายามจะไปทำร้ายผู้คน ตนจึงได้รีบไปยังจุดเกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้ง เมื่อไปถึง ก็พบตัวทั้งคู่กำลังนั่งพูดคุยกัน ตนเลยเข้าไปพูดคุย และพยายามไล่ทั้งคู่ให้กลับบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวาย แต่กลับถูกนายจักกริน แฝดผู้น้อง เดินปรี่เข้ามาชกต่อยก่อนที่นายจักรี จะใช้อาวุธมีดพร้าด้ามยาว เข้ามาผสมโรง รุมทำร้ายอย่างชุลมุน จนตนบาดเจ็บน่วมไปทั่วทั้งตัว
“ยอมรับเลย ที่ผมพลาดไปคนเดียว จึงทำให้ถูกรุมทำร้าย แต่โชคดีที่มีชาวบ้านผ่านมาเห็น จึงได้เข้าห้ามปรามพวกมัน จนยอมปล่อยผมแล้วก็หลบหนีไป ผมจึงได้รีบวิทยุแจ้งขอสนับสนุนกำลังตำรวจชุดสืบสวน และสายตรวจ ให้ติดตามไปจับกุมพวกมัน จนสุดท้าย ก็สามารถจับพวกมันได้ทั้งคู่” ร.ต.อ.ไพรัช กล่าว
เบื้องต้นมีรายงานว่า จากการตรวจสอบประวัติ นายจักรีและนายจักกริน มีประวัติเสพยาเสพติด โดยเฉพาะนายจักรี มักจะมีอาการคลุ้มคลั่งหลักจากเสพอยู่บ่อยคลั่ง
ส่วนเช้าวันเกิดเหตุ ทราบว่า ทั้งคู่มีการซื้อยาบ้ามาเสพ 3 เม็ด ก่อนจะเดินอาละวาดชาวบ้าน และก่อเหตุทำร้ายตำรวจจนถูกล้อมจับ ซึ่งขณะนี้ ตำรวจยังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำในการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามชุลมุนต่อไป