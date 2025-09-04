ได้ชื่อแล้ว ลูกคาปิบาร่า 3 ตัว แห่งสวนสัตว์เขาเขียว ‘กิง-ก่อง-แก้ว’
หลังจากที่สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี ได้สมาชิกใหม่ เป็นลูกหนูยักษ์คาปิบาร่า 3 ตัว และเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการโหวตตั้งชื่อ ล่าสุด วันที่ 4 กันยายน ทางสวนสัตว์เขาเขียวแจ้งผ่านทางเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo ว่า ลูกคาปิบาร่า ทั้ง 3 ตัว ได้ชื่อแล้ว คือ “กิง ก่อง แก้ว” โดยมีผู้ร่วมโหวตชื่อนี้ถึง 94,543 คน พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตครั้งนี้ด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อสังหาฯรับได้ โหวต ‘อนุทิน’ นายกฯคนที่ 32 ฝากเฟ้นคนเก่งร่วมรัฐบาล
- หนิง ปณิตา เผยแท็กทีม ธัญญ่า แจ้งความเอาผิด หลังลูกๆ โดนกุข่าวท้อง สอนลูกรับมือโซเชียล
- เคลิฟยื่นอุทธรณ์ศาลกีฬาโลกหลังโดนสั่งตรวจเพศ เวิลด์บ๊อกซิ่งย้ำเพื่อความยุติธรรม
- หมอช้าง เตือน 2 ราศี รับผลกระทบราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์ ดวงค่อนข้างแรง มีเรื่องท้าทายเข้ามา