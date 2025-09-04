ภูมิภาค

ได้ชื่อแล้ว ลูกคาปิบาร่า 3 ตัว แห่งสวนสัตว์เขาเขียว ‘กิง-ก่อง-แก้ว’

หลังจากที่สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี ได้สมาชิกใหม่ เป็นลูกหนูยักษ์คาปิบาร่า 3 ตัว และเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการโหวตตั้งชื่อ ล่าสุด วันที่ 4 กันยายน ทางสวนสัตว์เขาเขียวแจ้งผ่านทางเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo ว่า ลูกคาปิบาร่า ทั้ง 3 ตัว ได้ชื่อแล้ว คือ “กิง ก่อง แก้ว” โดยมีผู้ร่วมโหวตชื่อนี้ถึง 94,543 คน พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตครั้งนี้ด้วย

ภาพจากเพจ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo”
