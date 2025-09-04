จับ 5 ผู้ต้องหาเครือข่ายยา ยึดไอซ์ 1,111 กิโลกรัม เก็บพักในบ้านเช่า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร จ.สงขลา ส่วนหน้า อ.นาทวี พล.ต.ต. วรา เวชชาภินันท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 , พล.ต. กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ,พล.ต.ต. เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.จ.สงขลา นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอนาทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ 1 เครือข่าย
พล.ต.ต.วรา กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของมาตรการด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายได้กำหนดให้มีการปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่แพร่ระบาด เป็นจุดพักยา และเป็นเส้นทางลำเลียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจับคุมในครั้งนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรภาค 9 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ระดมซับกำลังทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดมา
พล.ต.ต.วรากล่าวว่าวันที่ 1 ก.ย.68 ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ได้ร่วมกันจับกุม เครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ 1 เครือข่าย และขยายผลสู่การจับกุมผู้ต้องหา 5 คน นางชาลิสา หรือก๊ะ (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี นางสาวพิจิตรา หรือเอ็ม (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี นายนิรุตติ์ หรือเอก(สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี นายแวไซมิง หรือมิง (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี และนายมะรีดวน หรือวัง (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ยึดของกลาง 3 รายการ ไอซ์น้ำหนักประมาณ 1,111 กก. รถกระบะ 2 คัน โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง
เจ้าหน้าที่ได้จับคุมผู้ต้องหาในพื้นที่ 2 จุด จุดแรกบริเวณบ้านเช่า เลขที่ 208 หมู่ 6 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และจุดที่ 2 บริเวณริมถนนสาย 43 ตากใบ – สุไหงโก-ลก ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ต่อเนื่องกัน ซึ่งพฤติการณ์ในการจับกุม
พล.ต.ต.วรากล่าวว่าเมื่อเดือน มิ.ย.68 ตำรวจกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ 3 คน พร้อมยาเสพติด ชนิดไอซ์ ในพื้นที่ อ.สุไหงโก – ลก จ.นราธิวาส จากนั้นได้มีการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเพื่อทำลายเครือข่าย
จากการสืบสวนขยายผลมีบุคคลในเครือข่ายที่ร่วมกระทำผิดและยังไม่ถูกจับกุมเป็นคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสาคร ยังมีพฤติการณ์ในการติดต่อกับเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านในการร่วมกันลักลอบลำเลียงยาเสพติด ชนิดไอซ์ เพื่อส่งจำหน่ายในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ทำการสืบสวนติดตามและจับกุมเครือข่ายดังกล่าวได้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุ จึงประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบ และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางดังกล่าว
พล.ต.ต.วรากล่าวว่าการปฏิบัติการจับกุม เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการขจัดภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น