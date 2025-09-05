เจ็บระนาว รถตู้นักท่องเที่ยว มุ่งหน้าเชียงใหม่ พุ่งชนท้ายรถพ่วงอย่างจัง ขณะขึ้นดอยขุนตาล

รถตู้นักท่องเที่ยว มุ่งหน้าเชียงใหม่ ชนท้ายรถพ่วงอย่างจัง ขณะขึ้นดอยขุนตาล บาดเจ็บระนาว
เมื่อเวลา 01.40 น. วันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ที่บรรทุกน้ำอัดลมมาเต็มคัน
เหตุการณ์เกิดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง-เชียงใหม่ ขาออกจังหวัดลำปาง บริเวณช่วงโค้งแตงโม ขาขึ้นเขาดอยขุนตาล หลักกิโลเมตรที่ 495 ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ห่างจากหน่วยบริการตำรวจทางหลวงขุนตาลประมาณ 2 กิโลเมตร
ส่งผลให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหลายราย บางส่วนติดอยู่ภายในรถ เนื่องจากรถตู้ชนท้ายอย่างแรง ทำให้บริเวณด้านหน้ารถพังเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ ยังพบหญิงนักท่องเที่ยว วัย 25 ปี ที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหน้าข้างคนขับ ถูกแรงกระแทกของหน้ารถที่ชนอัดเข้ากับขาจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนำออกจากรถได้สำเร็จ และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล พร้อมกับผู้โดยสารรายอื่นที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากแรงกระแทก
เบื้องต้นทราบว่า รถตู้คันเกิดเหตุ เป็นรถป้ายทะเบียนจังหวัดลำพูน โดยพาผู้โดยสารกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ซึ่งบรรทุกน้ำอัดลมเต็มคัน กำลังมุ่งหน้าไปส่งสินค้าที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ด้านคนขับรถบรรทุกให้การว่า ขับขึ้นเขาในเลนซ้ายสุดด้วยความช้า เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกมาก ทำให้ขึ้นเขาได้ช้ากว่าปกติ ก่อนจะถูกรถตู้พุ่งชนท้าย บริเวณด้านขวาอย่างจัง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์ และหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป