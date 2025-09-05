ท่วม อยุธยา กระทบชุมชน-วัด โรงเรียนวัดตะกู สั่งปิดเรียน 1 สัปดาห์  

ท่วมอ.บางบาล อยุธยา วัด-ชุมชนกระทบหนัก โรงเรียนวัดตะกู สั่งปิด 1 สัปดาห์ เร่งยกอุปกรณ์การเรียนการสอนขึ้นที่สูง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มส่งผลกระทบ หลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้แม่น้ำน้อย ซึ่งรับมวลน้ำจากเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน วัด และโรงเรียนหลายแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
อย่างที่ โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตอนนี้ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า 15-20 เซนติเมตรภายในคืนเดียว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.บางบาล เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 24 พร้อมครูและชาวบ้านต้องเร่งเก็บข้าวของย้ายขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอน ขณะนี้ได้ยกไว้เหนือระดับน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ส่วนครูได้นำแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้าน และแจ้งผู้ปกครองว่าทางโรงเรียนจะติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอีกครั้ง หากระดับน้ำไม่ลดลง อาจต้องขยายเวลาปิดเรียนออกไป โดยกำหนดเปิดอีกที 15 กันยายน
ด้าน นายเอกรินทร์ ตรีธารทิพย์ ปลัดอำเภอบางบาล กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ.บางบาล น่าเป็นห่วง โดยตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 มีการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ที่ระดับ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ใน อ.บางบาล ถูกน้ำท่วมแล้ว 12 ตำบล 53 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,190 ครัวเรือน
สำหรับข้อมูลจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในช่วง 3 วันข้างหน้าจะยังคงต้องระบายน้ำที่อัตราไม่ต่ำกว่า 1,500 -2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองบางบาลและคลองบางหลวงเพิ่มขึ้นอีก
