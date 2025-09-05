ช็อกทั้งตลาด นทท.ต่างชาติ วิ่งเข้าร้านข้าวมันไก่ คว้ากรรไกรทำร้ายตัวเอง ชาวบ้านหามส่งรพ.

นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส เดินเที่ยวตลาดกิมหยง จู่ๆ วิ่งเข้าร้านข้าวมันไก่ คว้ากรรไกรแทงตัวเอง 3 แผลลึก ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ สงสัยความเชื่อลัทธิหรือไม่
เมื่อเวลา 1ุ6.30 น.วันที่ 4 กันยายน ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับแจ้งเหตุ มีชายชาวต่างชาติ ใช้ของมีคมทำร้ายร่างกายตัวเองที่หน้าตลาดกิมหยง ถนนศุภสารรังสรรค์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่
ที่เกิดเหตุ อยู่บนทางเดินเท้าข้างแผงขายผลไม้ ซึ่งแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่บริเวณต่างตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และช่วงเกิดเหตุก็มีลูกค้า นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินเลือกหาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก พบชายชาวต่างชาติ ทราบภายหลัง ชื่อ MR. Anu (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ใช้ของมีคมทำร้ายตัวเองที่บริเวณช่องท้อง เป็นแผลลึกและกว้าง เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จึงรีบปฐมพยาบาลทำแผลเบื้องต้น ก่อนรีบนำตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาล
จากการสอบถาม ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เห็นชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว เดิน ๆ อยู่คนเดียว แล้ววิ่งเข้าไปในร้านขายข้าวมันไก่ ก่อนคว้ากรรไกรจากในร้านออกมาที่ริมถนน แล้วแทงตัวเองที่บริเวณช่องท้อง 3 แผล จนเลือดไหลทะลัก จากนั้นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องรอให้ชายชาวต่างชาติ รักษาอาการบาดเจ็บดีขึ้น แล้วจะสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง แต่เบื้องต้นชายคนดังกล่าวอาจจะก่อเหตุเพราะมีความเชื่อในบางลัทธิหรือไม่