รก.เจ้าอาวาส โอดไม่มีใครมาบริจาค ยันตอนนี้วัดพระบาทน้ำพุ โปร่งใส-ตรวจสอบได้ วอนเมตตาคนป่วย 

รก.เจ้าอาวาส เผยยังไม่มีใครมาบริจาค ยันตอนนี้วัดพระบาทน้ำพุ โปร่งใส-ตรวจสอบได้ วอนสังคมเมตตาคนป่วย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เผยถึงสถานการณ์ของการดูแลผู้ป่วย HIV หลังจากกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะย้ายผู้ป่วยไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ ว่า ตอนนี้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปดูแลผู้ป่วย ทั้งที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิง และที่ดูแลตัวเองได้ ซึ่งต้องปล่อยให้หน่วยงานต่างๆ ได้ดูแลไปก่อน เพราะเรายังต้องมีงานที่ต้องดูแลอีกเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ได้มีการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ไปแล้ว อาตมาพยายามแก้ปัญหาในวัด จัดให้เป็นระบบ โดยเฉพาะความสะอาดที่จะต้องฟื้นฟูให้กลับสู่ปกติ
ส่วนงบประมาณที่มีอยู่จำกัดนั้น ถ้ายังมีผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องดูแลกัน ร่วมทุกข์-สุข อยู่ด้วยกันให้ได้ คงไปกำหนดอะไรไม่ได้ เมื่อเงินหมดก็ต้องให้หมดไป เราต้องเข้าใจเมื่อมันเข้าสู่สภาพแบบนี้ มันไม่มีจะทำยังไงได้ แต่จะประคับประคองไปได้ยังไงนั้นก็ได้หารือคนในวัดถึงค่าใช้จ่ายที่เราต้องช่วยกันประหยัด ค่าไฟค่าน้ำ ค่าอาหาร หรือแม้กระทั่งอาหารลิงก็ต้องช่วยกันประหยัด
ตอนนี้หากจะบอกบุญอะไรก็คงลำบากหน่อย คณะสงฆ์ในลพบุรีก็ได้แต่ให้กำลังใจ ซึ่งเราต้องยอมรับสภาพว่าสถานการณ์อย่างนี้คงไปขอไปบอกบุญใครคงไม่ได้ ถ้าวันหนึ่งวัดเข้าสู่สภาวะปกติ คงจะต้องมีการปรึกษาหารือกับส่วนต่างๆทั้งสื่อมวลชนในลพบุรี หน่วยงานอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดลพบุรี ถึงแนวทางดำเนินการในอนาคต
ในช่วงนี้ผู้ที่จะมาบริจาคก็สามารถทำได้ อยู่ที่ศรัทธาของคน จากนั้นจะนำเข้าบัญชีวัดแล้วค่อยเบิกเอามาใช้ ซึ่งก็ยังไม่มีใครบริจาคเลย ดังนั้นอาตมาอยากจะบอกกับญาติโยมว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้เงินที่ผิดประเภทจนทำให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธา
แต่ตอนนี้วัดพระบาทน้ำพุ เป็นช่วงที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะอาตมาพยายามแก้ไขปัญหา เงินก็เป็นเงินวัด จะไม่ใช้จ่ายผิดวิธี ซึ่งอยากให้หลายคนได้เข้าใจและเมตตาคนป่วยด้วย