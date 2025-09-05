ส่งตัวพลทหารอดิศร เหยียบทุ่นระเบิดข้อเท้าขาด บินด่วนไปรพ.พระมงกุฎ ทำขาเทียมพระราชทาน

ส่งตัวพลทหารเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ไป รพ.พระมงกุฎ ทำขาเทียมพระราชทาน ครอบครัวปลื้มใจ ลูกชายทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่อาคาร 9 โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เตรียมส่งตัว พลทหารอดิศร ป้อมกลาง อายุ 22 ปี สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ถูกทุ่นระเบิด PMN-2 ข้อเท้าขวาขาด ขณะลาดตระเวนแนวบริเวณหน้าบังเกอร์ 11-12 ด้านขวาของปราสาทตาควาย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68
หลังจากนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมา 10 วัน วันนี้หลังเจ้าตัวทราบว่าเจ้าหน้าที่จะมารับไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับขาเทียมพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลทหารอดิศร สภาพจิตใจดีขึ้นมากและมีกำลังใจเพิ่มขึ้น
ขณะที่ครอบครัวของพลทหารอดิศรมีความปลาบปลื้มใจที่ลูกชายทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยอย่างสุดความสามารถ แม้จะบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่ครอบครัวกลับรู้สึกมีกำลังใจอย่างเหลือล้น ขอบคุณคนไทยที่เป็นห่วงลูกชาย หลังจากนี้ลูกชายจะได้รับขาเทียมพระราชทานจากในหลวง ขอบคุณ นพ.ชวมัย ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นอย่างมากที่ดูแลลูกชายเป็นอย่างดี สภาพร่างกายและจิตใจตอนนี้เกินร้อย ขณะเดียวกันกลุ่มพี่ๆ น้องๆ ทหารที่บาดเจ็บจากการปะทะชายแดนได้เข้ามาเยี่ยมและส่งกำลังใจให้กับพลทหารอดิศร ก่อนจะเดินทางไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ.ชวมัยเปิดเผยว่า รพ.สุรินทร์มีความภูมิใจที่ได้ส่งตัวพลทหารอดิศรที่บาดเจ็บขณะกำลังทำหน้าที่ และเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ขาขาด ขณะลาดตระเวนอยู่ปราสาทตาควาย ล่าสุดเราได้ดูแลอย่างปลอดภัย ขณะนี้พลทหารอดิศรเตรียมเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายวีรวัฒน์บินด่วนไป รพ.พระมงกุฎเกล้าเพื่อจะไปทำขาเทียมพระราชทาน ขณะนี้ยังมีทหารที่อยู่ภายใต้การรักษาของ รพ.สุรินทร์บางส่วนเท่านั้น ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้ จะส่งตัวพลทหารอดิศรไปขึ้นเครื่องบินที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อเดินทางไป รพ.พระมงกุฎ ต่อไป