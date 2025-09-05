เซียนไก่ กระเจิง ปกครอง-ตร.บุกจับ กลางวงพนันชนไก่ รวบตัวได้ 15 คน พร้อมของกลาง

เซียนไก่ กระเจิง ปกครอง-ตร.บุกจับ กลางวงชนไก่ จับตัวนักพนันได้ 15 คน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี สั่งการให้ นายชนกนันท์ พลอาทิตย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และนายโกวิท บุญล้อม ปลัดอำเภอ นำเจ้าหน้าที่ อส.ร้อย อส.อ.เขมราฐที่ 3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ม่วงเฒ่า ร่วมกันตรวจสอบการลักลอบเล่นพนันชนไก่ ในเขตพื้นที่ บ้านนานวล หมู่ที่ 2 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
เมื่อไปถึงที่พบรถยนต์ จักรยานยนต์ จำนวนมาก และพบเซียนพนันรอบวงเล่นพนันชนไก่กันอย่างหน้าดำคร่ำ เครียด เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งแตกกระจายหลบหนี เจ้าหน้าที่จับกุมได้ 15 ราย พร้อมของกลางไก่ชน 3 ตัว สนามประลองไก่ 1 สังเวียน ,สมุดจดราคาเดิมพัน 2 เล่มนาฬิกาจับเวลา 1 เรือน ,กระทะนาบหน้าไก่ 1 อัน นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ม่วงเฒ่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป