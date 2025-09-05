เปิดใช้แล้ว อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินตรัง เที่ยวบินปฐมฤกษ์แอร์เอเชีย แตะรันเวย์ 

สิ้นสุดการรอคอย เปิดใช้แล้วอย่างไม่เป็นทางการ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานตรัง 1,070 ล้าน หลังถูกทิ้งงาน ทำก่อสร้างล่าช้ากว่า 4 ปี เที่ยวบินปฐมฤกษ์แอร์เอเชีย FD3241 ดอนเมือง-ตรัง แตะรันเวย์
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง จ.ตรัง ซึ่งล่วงเลยมากว่า 4 ปีแล้วถึงแล้วเสร็จ ล่าสุดวันนี้ (5 กันยายน 68) กรมท่าอากาศยาน(ทย.) ได้เปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วอย่างไม่เป็นทางการ(Soft Opening) โดยเป็นการเปิดใช้งานโซนภายในประเทศก่อน มีการย้ายทุกเที่ยวบินมาให้บริการที่อาคารหลังใหม่เป็นวันแรก ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
บรรดาผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินไปยังกทม. ต่างทยอยเดินทางมาเช็กอินโดยเผื่อเวลาล่วงหน้า เพราะอาคารหลังใหม่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเดิม และหลายคนอาจยังไม่คุ้นเคย ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมากำกับดูแล รวมทั้งนางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยตัวเองทุกเที่ยวบิน
กระทั่งเวลา 09.20 น. เที่ยวบินแรกของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3241 ดอนเมือง-ตรัง ได้บินมาถึงท่าอากาศยานตรัง โดยมีนายสกุล ดํารงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ตั้งแถวรอต้อนรับพร้อมมอบพวงมาลัยแก่ผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินแรกของการใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมจัดการแสดงต้อนรับ ผู้โดยสารเดินออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานตรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2564 รวมระยะเวลาก่อสร้างราว 4 ปี วงเงิน 1,070 ล้านบาท ซึ่งถูกผู้รับจ้างรายเก่าทิ้งงานในงวดสุดท้ายมูลค่า 34 ล้านบาท ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามกำหนด ถูกเลื่อนกำหนดเปิดหลายครั้ง และเคยถูกโจรกรรมสายไฟในอาคาร จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลายหน่วยงานรวมทั้งภาคประชาชนได้ติดตามเร่งรัดต่อเนื่อง
กระทั่งล่าสุด กรมทย.ได้ผู้รับจ้างรายใหม่มาปิดงานในงวดสุดท้ายได้สำเร็จ จนสามารถเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการได้ในวันนี้ (5 กันยายน 68) ทั้งนี้ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรังมีพื้นที่กว่า 3 หมื่นตารางเมตร เมื่อเปิดให้บริการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานตรังได้มากขึ้น จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เป็น 1,200 คนต่อชั่วโมง หรือ 3.4 ล้านคนต่อปี สามารถจอดรถยนต์ได้ 700 คัน
นอกจากนี้ท่าอากาศยานตรังยังอยู่ระหว่างต่อเติมความยาวทางวิ่ง(รันเวย์) จาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ วงเงิน 1,775 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2571 จะช่วยทำให้ท่าอากาศยานตรังสามารถรองรับอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ อาทิ โบอิ้ง B747, โบอิ้ง B777 และแอร์บัส A330 ขนาด 300-400 ที่นั่ง และสามารถบินตรงไปยังประเทศในแถบยุโรป และแถบเอเชียได้ ปัจจุบันท่าอากาศยานตรัง มี 3 สายการบินให้บริการ ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย , นกแอร์ และไทย ไลอ้อน แอร์ มีผู้โดยสารมาใช้บริการ 1,500-1,600 คนต่อวัน วันละประมาณ 10 เที่ยวบิน(ไป-กลับ)
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทั้งนี้ในส่วนของสีหลังคาอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เดิมเป็นสีฟ้าน้ำทะเล แต่ขณะนี้สีซีดจางอย่างเห็นชัดจนเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ ตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของสีหลังคาตามขั้นตอนการรับประกันวัสดุตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนกันยายนนี้