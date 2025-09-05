ชาย 59 กลับจากงานศพ ถูกคนร้ายดักยิง ก่อนชิงสร้อยทองหนัก 5 บาท หนีลอยนวล
เมื่อเวลา 05.46 น. วันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.อนิรุตร์ พลรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บและชิงสร้อยทองไป จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐาน 8 กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
ที่เกิดเหตุเป็นริมถนนสาย 401 (ใกล้แยก กม.44) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี พบรอยเลือดเล็กน้อย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อต่อมาคือ นายสำราญ (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ถูกยิงบริเวณลำตัวจำนวน 2 แผล ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมไปก่อนหน้าแล้ว
สอบสวนเบื้องต้น ก่อนเกิดเหตุนายสำราญ ผู้บาดเจ็บ เดินออกจากงานศพใกล้ที่เกิดเหตุกำลังเปิดประตูรถยนต์คนร้ายเป็นชายจำนวน 2 คน ขับขี่รถ จยย.สวมหมวกกันน็อกเข้ามาประกบ บอกให้ส่งทรัพย์สินทั้งหมดให้คนร้ายและใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายถูกบริเวณลำตัวจำนวน 2 นัด พร้อมกับดึงเอาสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท ของผู้เสียหายไป ไม่ทราบเส้นทางหลบหนี ขณะนี้อยู่ระหว่างการติด ตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
